Nach gescheitertem F1-Einstieg: Porsche weiter in der Formel E

Porsche verlängert sein Engagement in der Formel E um mindestens zwei Jahre, spricht aber von einem langfristigen Plan, der auch die Gen4 mit einbezieht

Zwei weitere Jahre in der Formel E für Porsche: Der Stuttgarter Sportwagenhersteller hat im Vorfeld des Finalwochenendes in London die Verlängerung seines Engagements bis zum Ende der Saison 2025/26, also dem Ende der Gen3-Ära, bekannt gegeben. Man spricht aber auch von langfristigen Plänen, bei denen man das Gen4-Auto mitgestalten möchte.

Porsche legt großen Wert darauf, sein Straßenportfolio aus Elektro-, Hybrid- und Verbrennermodellen auch im Motorsport abzubilden. Die Formel E steht dabei für den vollelektrischen Teil, Le-Mans-Prototypen und GT-Modelle decken die anderen Bereiche ab. Zuletzt war ein Einstieg von Porsche in die Formel 1 an einem Rückzieher von Red Bull in letzter Minute gescheitert.

"Wir wollen innovative Technologien und mehr Nachhaltigkeit in den Motorsport bringen und an der Spitze neuer Entwicklungen stehen", sagt Thomas Laudenbach, Leiter Porsche Motorsport. "Die Formel E spielt dabei eine große Rolle. Der Wettbewerb in dieser Serie ist auf einem außergewöhnlich hohen Niveau und ermöglicht uns, wichtige Impulse für zukünftige Serienmodelle zu setzen."

"Mit hochklassigen und spannenden Rennen begeistert sie Menschen rund um den Globus für Elektromobilität. Dazu tragen wir gerne auch in Zukunft bei. Wir wollen die Formel E langfristig mitgestalten."