Studie: Formel E bringt Berlin Nutzen von 81 Millionen Euro

Die Studie wurde von Nielsen Sports Analysis erstellt und hat unter Berücksichtigung verschiedener Parameter für das Double-Header-wochenende am 22. und 23. April 2023 einen umgesetzten Wert von 81 Millionen Euro ermittelt. Zu den 33.330 Personen an der Strecke zählen sowohl Besucher als auch Unterstützer der Veranstaltung, die durch ihre Anwesenheit ebenfalls einen wirtschaftlichen Beitrag leisten.

Allein im Jahr 2023 waren beim Double-Header mehr als 33.000 Menschen vor Ort und verschiedenste Güter wurden konsumiert. Laut Studie kommen 60 Prozent der Menschen von außerhalb Berlins und tragen so zusätzlich zur lokalen Wirtschaft bei. Aufgrund des Erfolges ist Berlin seit dem Start der Formel E fester Bestandteil des Rennkalenders und wird es auch in Zukunft bleiben.

Seit der Saison 2014/15 gastiert die Formel E in Berlin. Bis auf eine Ausnahme fand der E-Prix immer auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof statt, wo immer wieder eine temporäre Rennstrecke aufgebaut wurde. Eine Studie belegt nun den wirtschaftlichen Nutzen der Veranstaltung, die der Stadt 81 Millionen Euro einbringt. Das Geld wird jedoch in verschiedenen Sektoren ausgegeben und kommt somit unterschiedlichen Branchen zugute.

Die Zahlen im Detail

Die Zahlen lassen sich wie folgt aufschlüsseln. 81 Mio. Euro sind direkte, indirekte und induzierte Effekte durch Ausgaben in der Region Berlin für das Rennwochenende. Einige Sponsoren haben mehrere Veranstaltungen auf die Beine gestellt, sodass diese Events von Stakeholdern 10,2 Mio. Euro ausmachen. Allein 5,9 Millionen Euro wurden für Hotels und Unterkünfte ausgegeben.

Hinzu kommt die mediale Wertschöpfung durch Fernsehen, Online- und Printmedien, auch die Social-Media-Aktivitäten wurden in diese Spalte aufgenommen. Dieser Bereich wird mit 5,3 Millionen Euro bewertet. Ein weiterer Profiteur ist die lokale Gastronomie, die rund drei Millionen Euro durch die Formel E umsetzt. 2,7 Millionen Euro flossen in den Einzelhandel und den lokalen Tourismus.

Berlin ist ein Vorzeigemodell für die Formel E, da es die einzige Stadt in der Geschichte der Weltmeisterschaft ist, in der in allen neun Saisons seit der Gründung im Jahr 2014 gefahren wurde. 2023 gewannen Mitch Evans im Jaguar und Nick Cassidy für Envision. Die Rennen konnten laut Studie in 150 Ländern live verfolgt werden.