1,80 Sekunden: McLarens schnellster Boxenstopp der Formel-1-Geschichte

McLaren stellte in der abgelaufenen Formel-1-Saison 2023 einen neuen Rekord auf. Beim Großen Preis von Katar fertigte die Boxencrew Lando Norris in 1,80 Sekunden ab. Schneller war in der Geschichte der Königsklasse zuvor noch nie ein Boxenstopp gewesen.

Den alten Rekord (1,82 Sekunden) hatte Red Bull zuvor im Jahr 2019 aufgestellt. "Es ist fast unmöglich, so schnell zu sein, wie sie es waren", lobt Norris sein Team und betont, der Rekordstopp sei zu einer Zeit gekommen, "in der der Boxenstopp langsamer sein sollte als je zuvor."

Das liege einmal an den heute schwereren Reifen und auch an den eingeschränkten Möglichkeiten der Teams. Denn erst 2021 hatte die FIA aus Gründen der Sicherheit eine neue Richtlinie herausgegeben, die die Boxenstopps in der Formel 1 eigentlich langsamer machen sollte.

Laut Norris sei es daher "beeindruckend", dass sein Team in diesem Jahr einen neuen Rekord aufgestellt habe. Auf Nachfrage, wie dieser denn gelungen sei, erklärt er, dass es einfach auf "harte Arbeit" zurückzuführen sei. Man habe "nichts Bestimmtes" geändert.

"An den Boxenstopps sind viele Leute beteiligt, nicht nur die Mechaniker", erklärt Norris und ergänzt, dass zum Beispiel auch einige Leute "in der Fabrik" für die Auswertung der Stopps verantwortlich seien. Und natürlich spiele auch das Equipment eine wichtige Rolle.

"Wir haben in den vergangenen Jahren viel Zeit darauf verwendet", verrät Norris und stellt klar: "Es ist nicht so, dass sich die Jungs plötzlich auf die Boxenstopps konzentrieren und es besser machen. Es ist kompliziert. Es ist schwierig, diesen Prozess zu verbessern."

Norris: Für die Crew ist es wie für uns Fahrer

Das Team habe einfach "einen exzellenten Job" gemacht und sei über die Jahre immer "besser und besser" geworden. "Vor allem in diesem Jahr haben wir einige sehr gute Leistungen gezeigt, und auch im vergangenen Jahr waren wir manchmal sehr gut", lobt Norris.

"Genau wie ein Fahrer, der auf der Strecke gute Arbeit leistet, ist es für die Mechaniker bei den Boxenstopps dasselbe. Sie schauen auf die Daten, die Analyse und versuchen, jeden Bereich zu verbessern", erklärt Norris und ergänzt, es gehe auch im physische Fitness und "all diese Dinge".

"Manchmal sind es die einfachen Dinge, die einen großen Unterschied machen", so Norris. Insgesamt lieferte die McLaren-Crew bei den 22 Rennen der abgelaufenen Saison sechsmal den schnellsten Stopp im Feld ab. Siebenmal gelang es Ferrari und Red Bull ganze neunmal.

Damit gewannen die Bullen in der Saison 2023 bereits zum sechsten Mal in Folge seit 2018 den "Fastest Pit Stop Award", bei dem nach jedem Rennen Punkte nach dem aus der echten WM bekannten System für die zehn schnellsten Boxenstopps vergeben werden.

Mit 543 Zählern entschied Red Bull diese Wertung vor Ferrari (468) und McLaren (418) für sich. McLaren sicherte sich allerdings zum zweiten Mal nacheinander den schnellsten Stopp des Jahres. 2022 (1,98 Sekunden in Mexiko) war das ebenfalls schon gelungen.