Ab 2026: Ferrari liefert Motoren für Cadillac

Ferrari wird das künftige US-Team Cadillac in der Formel 1 mit Antrieben ausstatten. Das teilten die Italiener am Dienstag mit, zwei Tage nach dem Saisonende der Königsklasse in Abu Dhabi. Die Einigung gilt ab dem geplanten Einstieg 2026 für "mehrere Jahre". Ferrari wird neben der Power Unit auch das Getriebe liefern.