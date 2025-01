Alle Informationen zum großen Formel-1-Launch 2025 in London

So etwas hat es in 75 Jahren Formel-1-Geschichte noch nie gegeben: Alle zehn Teams zeigen gleichzeitig ihre Fahrzeug-Designs für die neue Rennsaison, und das vor einem Live-Publikum. Das passiert erstmals am 18. Februar 2025 in der O2-Arena in London aus Anlass des 75-jährigen Bestehens der Weltmeisterschaft.

Um der Veranstaltung einen würdigen Rahmen zu geben, sind neben den neuen Autodesigns auch die unmittelbar Beteiligten am Start: Alle zehn Teamchefs und alle 20 Fahrer reisen gut einen Monat vor Beginn der Formel-1-Saison 2025 nach London.

Formel-1-Serienchef Stefano Domenicali ist deshalb schon jetzt begeistert von diesem Konzept: "Wir bringen erstmals unsere Fans, unsere Superstars und ein paar ganz besondere Gäste zusammen, um offiziell die neue Rennsaison einzuläuten und unser 75-Jahr-Jubiläum zu feiern."

2025 habe das Potenzial, ein "Klassiker" zu werden in der Formel 1, nachdem es schon 2024 "viele Dramen" gegeben habe, sagt Domenicali. "Und so bieten wir unseren Fans aus allen Altersstufen die Möglichkeit, dem unglaublichen Entertainment-Spektakel der Formel 1 ganz nah zu kommen."

Show-Macher haben schon bei Las Vegas mitgewirkt

Organisiert wird die besondere Formel-1-Präsentation von BrianBurkeCreative und damit von der Agentur, die bereits beim Las-Vegas-Comeback 2023 die Eröffnungs- und Abschlusszeremonien entwickelt hatte. Für die Firma ist es eine "unglaubliche Ehre", die Partnerschaft mit der Formel 1 fortzusetzen, wie Unternehmenschef Brian Burke betont.

Er sagt weiter: "Wir arbeiten mit allen zehn Teams zusammen. Deshalb können die Fans sicher sein, dass wir eine wahrhaft aufregende Live-Show bieten werden. Einerseits zeigen wir die neuen Autodesigns, andererseits interviewen wir die namhaftesten Personen der Formel 1. Und obendrein gibt es modernste Unterhaltung. Das hat es in dieser Form noch nie gegeben. Und das sollte niemand verpassen."

Neue Autos? Womöglich Fehlanzeige!

Was es aber womöglich nicht zu sehen gibt in London, sind die neuen Autos für 2025. Denn schon in den vergangenen Jahren haben die Teams bei ihren offiziellen Präsentationen häufig darauf verzichtet, die finalen Spezifikationen ihrer Fahrzeuge zu enthüllen. Meist wird nur das neue Farbdesign gezeigt, teils auf Vorjahresautos oder auf "Dummy-Fahrzeugen", die die Konkurrenz auf eine falsche Fährte locken sollen.

Ob die Teams über die gemeinsame Veranstaltung am 18. Februar hinaus individuelle Präsentationen abhalten, das ist bislang noch nicht bei allen bekannt - einige Teams haben schon angekündigt, keinen eigenen Launch abzuhalten, andere werden das trotzdem tun.

Zuletzt hatten die zehn Formel-1-Rennställe entweder eigene Veranstaltungen abgehalten oder ihre Fahrzeuge vor Ort an der Rennstrecke vorgestellt.

So sieht der Ablauf aus

Alle zehn Teams werden anwesend sein und jeweils sieben Minuten Zeit haben, um ihr jeweiliges Auto zu enthüllen, und jedes Team wird eine andere Vorstellung davon haben, wie es sich an diesem Abend am besten von der Masse abheben kann.

Bei den meisten dürfte es vor allem um die Lackierung und die Vorstellung der Sponsoren gehen, andere ohne eigenen Launch dürften aber auch ihr neues Auto präsentieren - in welcher Form es auch immer vor den Testfahrten sein dürfte.

Die Reihenfolge, in der die Teams ihre Präsentation abhalten dürfen, richtet sich dabei nach der Konstrukteurswertung 2024, nur umgekehrt. Das heißt, es wird mit dem letztplatzierten Team, Sauber, begonnen und endet mit Weltmeister McLaren.

Die Teams können die sieben Minuten nach Belieben nutzen, sei es mit Videoinhalten auf einer riesigen Leinwand, die in der Arena hängen wird, oder mit Interviews mit ihren Fahrern, Teamchefs oder anderen Mitarbeitern. Es muss nur im Vorfeld von der Formel 1 genehmigt worden sein.

Die Veranstaltung wird auch musikalische Darbietungen zwischen den verschiedenen Präsentationen beinhalten, während ein Moderator die Veranstaltung leiten wird.

2025 als günstiger Zeitpunkt

Die Veranstaltung wurde ins Leben gerufen, um der Formel 1 zu helfen, ihr 75-jähriges Jubiläum mit Stil und auf eine Art und Weise zu feiern, wie sie es noch nie zuvor getan hat. Geholfen haben dürfte dabei die Tatsache, dass 2025 das letzte Jahr unter dem aktuellen Reglement sein wird, sodass sich an den Autos wenig verändern wird.

2026 werden die Autos wieder anders aussehen, was die Teams dazu bewegen dürfte, wieder eigene Launches zu veranstalten. Denn einige fürchten, dass es bei dem diesjährigen System nicht gut bei Partnern ankommen könnte, wenn wenig später Logos ihrer Rivalen gezeigt werden.

Inzwischen sind jedoch alle Teams an Bord, und Ferrari, das bei der ersten Ankündigung noch zögerte, sieht nun die Chance, den öffentlichkeitswirksamen Launch im Rahmen der Bekanntgabe seines neuen Fahrers, des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton, zu nutzen.

Werden alle Fahrer anwesend sein?

Die Organisatoren sind zuversichtlich, dass alle 20 Fahrer anwesend sein werden, auch wenn Weltmeister Max Verstappen zu Beginn scherzte: "Ich hoffe, ich bin diese Woche krank", während Lando Norris mit einem Augenzwinkern andeutete, dass er stattdessen vielleicht einen Urlaub mit seinem Titelrivalen Verstappen im Jahr 2024 plane.

Dass alle Fahrer anwesend sind, ist nicht nur für die Organisatoren wichtig, sondern auch für die Teams, die den Abend nutzen, um Sponsoren zu empfangen.

Aber so ist die Formel 1, alle zehn Teams werden versuchen, sich gegenseitig zu übertreffen. Sieben Minuten sind im Motorsport eine lange Zeit, und die denkwürdigste Präsentation zu haben, wird als frühe Auszeichnung für das Jahr 2025 betrachtet.

Die Veranstaltung soll etwa zwei Stunden dauern. Zumindest eines der hinteren Teams begrüßt die Idee, da sie es den Teams mit kleineren Budgets ermöglicht, an einer riesigen Eröffnungsveranstaltung teilzunehmen, die vom Sport und nicht von den Teams selbst finanziert wird.