Als erstes Formel-1-Team: McLaren zeigt neuen Boliden

Das Weltmeisterteam McLaren hat als erster Formel-1-Rennstall seinen Boliden für die im März beginnende Saison präsentiert. Vizeweltmeister Lando Norris (Großbritannien) und sein australischer Teamkollege Oscar Piastri drehten am Donnerstag in Silverstone einige Runden im MCL39.

Der Wagen fuhr im Rahmen von Werbeaufnahmen in einem einmaligen Farbschema, welches das in Großbritannien ansässige Team als "geometrisches Tarndesign in Papaya- und Schwarztönen" beschrieb.

Die McLaren-Lackierung für 2025 wird bei der offiziellen Saisoneröffnungsshow der Formel 1 am kommenden Dienstag in der O2-Arena in London zusammen mit den anderen neun Teams enthüllt.

"Dieses Jahr wird der Wettbewerb härter denn je, also haben wir viel zu tun, um unseren Konstrukteurstitel zu verteidigen und auch den Fahrertitel anzustreben", sagte Norris, der im Vorjahr dem mittlerweile viermaligen Champion Max Verstappen (Red Bull/Niederlande) nur streckenweise das Wasser reichen konnte.

"Als Team können wir nach einem so brillanten Jahr 2024 viel Schwung ins Jahr 2025 mitnehmen", erklärte Piastri, WM-Vierter der abgelaufenen Saison. McLaren gewann sechs der 24 Hauptrennen und setzte sich mit 666 Punkten vor Ferrari (652) und Red Bull (589) durch. In der Fahrerwertung hatte Verstappen trotz eines ab dem Frühsommer zunehmend schwächelnden Red Bull mit 437 Punkten die Nase vorn, Norris folgte mit 374 Zählern.

Die Formel-1-Testfahrten finden vom 26. bis 28. Februar in Bahrain statt. Die Saison beginnt mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne am 16. März.