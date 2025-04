Antonelli erstmals punktelos - Wolff: Haben Kimi "falschen Reifen gegeben"

Im vierten Rennen seiner noch jungen Karriere ist es also passiert: Kimi Antonelli verpasst am Sonntag beim Großen Preis von Bahrain als Elfter erstmals die Punkteränge. Zuvor war der junge Italiener sogar stets in die Top-6 gekommen - das gelang zum Einstand in die Formel 1 vor ihm nur Bruce McLaren, Richard Ginther, Jackie Stewart und Lewis Hamilton.