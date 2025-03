Applaus und U2 für verstorbenen Jordan in Shanghai

Fahrer und Teams haben im Vorfeld des Großen Preises von China des verstorbenen Eddie Jordan gedacht. Sie versammelten sich in der Startaufstellung der Strecke in Shanghai, statt einer Schweigeminute gab es lauten Applaus für den Iren, der am Donnerstag im Alter von 76 Jahren verstorben war. Jordan, früherer Teambesitzer in der Formel 1 und Förderer von Michael Schumacher, litt an aggressivem Prostatakrebs.

In Shanghai wurden auf Großleinwänden Szenen aus dem bewegten Leben des Iren gezeigt. Während die Fahrer die offenen Busse für die Parade bestiegen, erklang der Song "With or Without You" der irischen Band U2. Das zweite Saisonrennen startet um 8.00 Uhr MEZ (RTL und Sky).

Jordan war in der 90er Jahren eine der großen und schillernden Persönlichkeiten in der Formel 1. 1991 verhalf er Schumacher in seinem nach ihm benannten Team zum Debüt in der Königsklasse, auch Ralf Schumacher sowie Heinz-Harald Frentzen, Nick Heidfeld und Timo Glock fuhren in ihren Karrieren für Jordan.

Mit seinem Team gewann Jordan in 15 Jahren insgesamt vier Grand Prix, 1999 kämpfte er kurzzeitig um den Titel in der Fahrer-WM. Danach blieb der Erfolg aus, 2005 musste er seinen Rennstall verkaufen. Zuletzt machte sich Jordan mit seiner freimütigen und schelmischen Art einen Namen als Formel-1-Experte.