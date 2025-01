Aston Martin baut weiter um: Cowell wird Teamchef, neue Rolle für Krack

Aston Martin bekommt zur Formel-1-Saison 2025 einen neuen Teamchef. Andy Cowell, der erst vor wenigen Monaten zum Rennstall aus Silverstone gestoßen ist, löst Mike Krack ab, der zuvor seit 2022 und damit drei Jahre lang Teamchef von Aston Martin war.

"Ich habe die letzten drei Monate damit verbracht, unsere Leistung zu analysieren und zu bewerten, und ich bin unglaublich beeindruckt von der Hingabe, dem Engagement und der harten Arbeit dieses Teams", erklärt Cowell in einer Pressemitteilung.

"Diese organisatorischen Änderungen sind eine natürliche Weiterentwicklung der mehrjährigen Pläne, die wir aufgestellt haben, und ich bin unglaublich begeistert von der Zukunft", so Cowell, der sich ab 2013 über viele Jahre einen Namen als Mercedes-Motorenchef gemacht hatte.

Im vergangenen Sommer löste er bei Aston Martin zunächst Martin Whitmarsh als Gruppen-CEO ab. Nun wird er CEO des Formel-1-Teams und dort auch Teamchef, was laut Aston Martin zu mehr "Klarheit in der Führung" und "einer flacheren Struktur" führen soll.

"Um die bestmögliche Leistung des Rennwagens zu erzielen, haben sich die Abteilungen Aerodynamik, Engineering und Performance des Teams zu separaten, dedizierten Teams an der Rennstrecke und auf dem AMR-Technology-Campus entwickelt, die beide Andy unterstellt sind", teilt das Team weiter mit.

Das Team in Silverstone wird dabei dem neuen Technikchef Enrico Cardile unterstellt, der von Ferrari zu Aston Martin gewechselt ist. "Enrico wird die Architektur, das Design und den Bau neuer Rennwagen beaufsichtigen", heißt es dazu vom Team.

Cowells Vorgänger Krack bleibt derweil bei Aston Martin, bekommt aber eine neue Rolle als "Chief Trackside Officer", also als Einsatzleiter an der Rennstrecke. Eine neue Aufgabe gibt es in diesem Zusammenhang auch für Tom McCullough, der zuvor Performance-Direktor war.

"Tom McCullough wird der Gruppe in einer Führungsposition erhalten bleiben, wo er eine entscheidende Rolle bei der Ausweitung des Teams auf weitere Rennkategorien spielen wird", heißt es dazu in der Pressemitteilung.

Cowell selbst erklärt, der Rennstall befinde sich "auf dem Weg, ein Team zu werden, das um die Meisterschaft kämpfen kann." Bereits in der Vergangenheit hatte es immer wieder Umstrukturierungen gegeben, unter anderem trennte man sich erst Ende 2024 vom Technischen Direktor Dan Fallows.

Dafür wird unter anderem Stardesigner Adrian Newey ab März neu zum Team stoßen.