Austin-Sprint: Erster Verstappen-Sieg seit Österreich im Juni!

Max Verstappen ist zurück auf dem Siegertreppchen der Formel 1: Er gewann das Sprintrennen beim USA-Grand-Prix 2024 in Austin für Red Bull und baute damit seinen Vorsprung in der WM-Gesamtwertung aus.

Die weiteren Positionen hinter Verstappen gingen an Carlos Sainz im Ferrari und Verstappens schärfsten Titelrivalen Lando Norris im McLaren. Nico Hülkenberg belegte im Haas den achten Platz und nahm noch einen WM-Punkt mit.

Was ist beim Start passiert?

Max Verstappen hat von P1 kommend die Führung übernommen. Lando Norris schnappte sich von Startplatz vier kommend George Russell und Charles Leclerc und rückte so vor auf Platz zwei hinter Verstappen. Nico Hülkenberg fiel von Startplatz sechs auf P9 zurück.

Am Ende der ersten Runde hatte Verstappen 0,9 Sekunden Vorsprung auf Norris.

Wann fiel die Entscheidung um den Sieg?

In Runde fünf hatte sich Verstappen erstmals um mehr als eine Sekunde von Norris abgesetzt und seinem Verfolger damit die Hilfe durch das Drag-Reduction-System (DRS) weggenommen. In der Folge baute Verstappen seinen Vorsprung weiter aus, dann pendelte sich der Abstand bei 1,2 bis 1,6 Sekunden ein, ehe Norris in der zweiten Rennhälfte wieder an Boden verlor.

Zum Thema: Ergebnis: Sprint in Austin Fotos: Fahrbilder aus Austin Ticker: Paddock live mit Ruben Zimmermann Stream: Analyse live auf YouTube am 20.10.2024, 3 Uhr Wetter: Die aktuelle Prognose zum USA-Grand-Prix 2024

Gab es unterschiedliche Reifenstrategien?

Nein. Das gesamte Feld ist mit Medium-Reifen gefahren. Manche hatten sich für gebrauchte Pneus entschieden, andere für frische Reifen.

Wofür ist Oscar Piastri bestraft worden?

Oscar Piastri hatte sich in Kurve 12 mit Pierre Gasly angelegt. Die Sportkommissare befanden: Piastri hatte Gasly im Duell unfair abgedrängt und verhängten deshalb eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe.

Warum ist Alexander Albon aus der Box gestartet?

Nach seinem Aus in SQ1 im Sprint-Qualifying hat Williams unter Parc-ferme-Bedingungen noch Änderungen am Auto vorgenommen. Darauf steht automatisch ein Boxengassen-Start.

Wo kann man den Grand Prix in Austin live sehen?

In Deutschland leider nicht im Free-TV . Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist: Auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de gibt's trotzdem jeden Abend eine Live-Analyse der Highlights und der wichtigsten Storys des Tages, an diesem Wochenende mit Kevin Scheuren und Stefan Ehlen - nach dem Sprint und dem Qualifying am 20. Oktober 2024 um 3 Uhr früh (oder re-live jederzeit danach).

Übrigens: Die tägliche Analyse gibt's jetzt nicht nur auf dem YouTube-, sondern auch auf dem Twitch-Kanal von Formel1.de live zu sehen.