Behandlung in Europa: Kranker Alonso kommt verspätet nach Brasilien!

Bereits im Vorfeld des Großen Preises von Mexiko hatte Fernando Alonso den Medientag am Donnerstag auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez krankheitsbedingt sausen lassen. Einige munkelten da noch, der Spanier habe schlicht keinen Bock auf den ganzen Medienzirkus anlässlich seines 400. Grand-Prix-Wochenendes.

Spätestens jetzt wird aber klar: Alonso scheint es tatsächlich schlimmer erwischt zu haben, denn trotz des extrem engen Zeitplans der Formel 1 mit dem Tripleheader Texas-Mexiko-Brasilien, jettete der 43-Jährige vor dem dritten Rennen in Sao Paulo für ärztliche Behandlungen zurück nach Europa, und wird daher erst verspätet in der brasilianischen Metropole eintreffen!

Laut seinem Team Aston Martin haben sich die zusätzlichen Strapazen allerdings gelohnt, denn nach seiner Visite bei einem Spezialisten soll es Alonso endlich wieder besser gehen - pünktlich zum ersten Training am Freitag soll er jedenfalls wieder im Auto sitzen.

Alonso nicht "bei 100 Prozent": Team hofft auf Besserung

Den Mediendonnerstag verpasst Alonso damit zum zweiten Mal in Folge, für ihn dürfte in Sachen Presseaktivitäten wohl erneut Ersatzpilot Felipe Drugovich einspringen - nicht unbedingt unpassend, ist es doch das Heimrennen des Brasilianers.

"Der zusätzliche Behandlungstag hat seine Reisepläne für Brasilien verschoben, stellt aber sicher, dass er für das Rennfahren an diesem Wochenende bereit sein wird", heißt es unterdessen in einem Statement des Rennstalls mit Blick auf Alonso, den offenbar ein hartnäckiger Darminfekt heimgesucht hat.

In Mexiko war der Spanier so gesehen fast im Glück, dass er seinen Aston Martin mit Problemen an der Kühlung bereits nach 15 Runden abstellen musste: "Ich war physisch nicht bei 100 Prozent, aber ich denke, diese Strecke ist auch nicht super herausfordernd mit den G-Kräften und Höchstgeschwindigkeiten", erklärte Alonso anschließend.