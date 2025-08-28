Bernie Ecclestone rät Lewis Hamilton zum Rücktritt: "Er sollte aufhören"

Der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone rät dem siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton zum Rücktritt. Im Gespräch mit sport.de sagte Ecclestone: "Er sollte aufhören und stolz sein auf das Erreichte."

Hamilton ist mit 105 Grand-Prix-Siegen längst der erfolgreichste Formel-1-Fahrer und hält viele weitere wichtige Formel-1-Rekorde.

Doch wenn Hamilton bei Ferrari weiter im Schatten von Charles Leclerc steht, riskiert er laut Ecclestone, "dass die Leute ihn und seine Leistungen in den nächsten eineinhalb Jahren vergessen".

Ferrari hatte sich mehr erhofft von Hamilton

Schon jetzt müsse die Enttäuschung bei Ferrari groß sein, meint Ecclestone: "Er hat nicht geliefert, was er hätte liefern sollen." Das ist für Ecclestone "das Peinlichste" an der aktuellen Lage von Hamilton bei Ferrari.

Ex-Teamchef Günther Steiner kam kürzlich zu einem ähnlichen Urteil.

Selbst Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur hat inzwischen eingeräumt, Hamiltons Wechsel von Mercedes zu Ferrari "unterschätzt" zu haben.

(K)ein Thema des Alters?

Mit dem Alter habe das aber nichts zu tun, betont der 94-jährige Ecclestone. Er attestiert dem 40-jährigen Hamilton, "dass er seinen Fokus verloren hat".

Denn fast 20 Jahre in der Formel 1 hätten ihre Spuren hinterlassen. "Das ist eine lange Zeit", erklärt Ecclestone. "Du wirst müde, und die Formel 1 ist längst nicht mehr das Einzige in seinem Leben."

Das stimmt: Hamilton war als ein Produzent in den neuen Formel-1-Film mit Brad Pitt involviert, hat eine eigene Getränkemarke ins Leben gerufen und war zum Beispiel auch schon in der Mode- und Musikbranche aktiv.

Wer Hamiltons Nachfolger werden könnte

Doch weder diese Aktivitäten noch seine aktuelle Leistung schmälern laut Ecclestone, was Hamilton in der Vergangenheit erreicht hat: Hamilton habe "Großartiges" geschafft und "die Formel 1 mit seiner Art und seinen Leistungen noch weiter vorangebracht".

Ecclestone hat bereits einen Vorschlag, wer Hamilton bei Ferrari beerben könnte: ein junger Mann, der gerade seine erste Formel-1-Saison bestreitet.