Bottas wird Ersatzfahrer bei Mercedes

Der Finne Valtteri Bottas kehrt als Ersatzfahrer zum Formel-1-Team Mercedes zurück und folgt in dieser Funktion auf Mick Schumacher. Dies teilte der Rennstall, für den Bottas seine größten Erfolge gefeiert hatte, am Donnerstag mit. Schumacher will sich in Vollzeit auf sein Engagement in der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC fokussieren. Mercedes geht in die Saison 2025 mit den Stammfahrern George Russell (Großbritannien) und Andrea Kimi Antonelli (Italien).