Brad Pitt testet Formel-1-McLaren: Diese Szene kommt nicht im Film vor!

Für Hollywood-Superstar Brad Pitt wurde am Donnerstag im Alter von 61 Jahren ein Bubentraum wahr. Denn nur drei Tage nach der glamourösen Premiere seines neuen Films "F1 - The Movie" am Montag in New York durfte Pitt auf dem Circuit of The Americas in Austin, Texas, ein relativ aktuelles Formel-1-Auto des englischen McLaren-Teams testen.

Bei dem Testfahrzeug handelte es sich um einen MCL60 aus der Saison 2023, mit dem Lando Norris und Oscar Piastri den vierten Platz in der Konstrukteurs-WM erobert haben. Bereits zuvor hatte McLaren-Junior Alex Dunne das Auto im Zuge seines Ausbildungsprogramms getestet, anschließend fuhr Norris den Wagen am Mittwoch für Pitt ein, wie RacingNews365 berichtet.

Angekündigt wurde der Test auf Instagram vom fiktiven Team APX GP, für das Pitt aka Sonny Hayes in "F1 - The Movie" an den Start geht. APX hat inzwischen einen eigenen Instagram-Account, der genutzt wird, um Promotion für den Film zu machen. "Sonny Hayes is set to test with McLaren at the Circuit of The Americas", stand dort in einem Beitrag.

Pitt und sein Co-Star Damson Idris waren schon im Rahmen der Dreharbeiten für "F1 - The Movie" regelmäßig in den Genuss gekommen, selbst schnelle Formelautos fahren zu dürfen. Allerdings handelte es sich bei ihren APX-Boliden um umgebaute Formel-2-Autos, deren Bodywork umgebaut wurde, um auszusehen wie ein echtes Formel-1-Auto.

Der Film "F1 - The Movie" wurde am Montag in New York im Rahmen einer großen Premiere vorgestellt, zu der auch (fast) alle aktuellen Formel-1-Fahrer kamen. Kinostart in Deutschland ist am 26. Juni. Anschließend wird der Film mit dem Streamingdienst Apple TV+ auch für Zuschauer, die lieber zu Hause bleiben, zu sehen sein.

Brad Pitt zählt zu den bekanntesten Schauspielern Hollywoods. Der Oscar-Preisträger feierte seinen Durchbruch in den 1990er-Jahren mit Filmen wie "Legenden der Leidenschaft", "Sieben" und "Fight Club". In den vergangenen Jahren war er nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Produzent erfolgreich, unter anderem mit dem preisgekrönten Film "12 Years a Slave". Pitt gilt als motorsportbegeistert und wurde mehrfach am Rande von Formel-1-Rennen gesichtet.

Für "F1 - The Movie" war Pitt nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Mitproduzent. Gemeinsam mit Lewis Hamiltons Produktionsfirma Hammerhead und Apple Studios arbeitete er intensiv an der Realisierung des Films, um eine möglichst authentische Darstellung des Formel-1-Zirkus zu erreichen. Die Dreharbeiten fanden während echter Rennwochenenden statt, unter anderem in Silverstone, Spa-Francorchamps und Las Vegas. Pitt ließ sich dafür umfassend schulen und saß bei vielen Szenen selbst hinter dem Steuer.