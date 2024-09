Claire Williams: Unser Familienteam gäbe es heute noch, wenn ...

Geblieben sind der große Name und der Standort in Grove in England, aber sonst hat sich bei Formel-1-Traditionsteam Williams fast alles andere verändert, seitdem die Familie Williams den Rennstall an die US-Investment-Firma Dorilton Capital verkauft hat. Das ist vier Jahre her. Nun aber meint Claire Williams als Tochter von Teamgründer Frank Williams: Das Familienteam könnte heute noch bestehen.