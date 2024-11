Coulthard: Hamilton-Wechsel zu Ferrari wie Schumacher-Rückkehr bei Mercedes

Der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari, der im Februar dieses Jahres bestätigt wurde, kam für die meisten Formel-1-Fans überraschend. Es schien unvorstellbar, dass sich der siebenmalige Weltmeister eines Tages von Mercedes trennen würde. Doch Ex-Formel-1-Pilot David Coulthard sieht Parallelen zu Michael Schumacher!

"Als Michael [Schumacher] aus dem Ruhestand kam und bei Mercedes unterschrieb, war es auch unvorstellbar, dass er etwas anderes als eine Ferrari-Legende sein könnte", erinnert der 53-Jährige gegenüber Mirror Sport an die Saison 2010, als der Deutsche mit Mercedes sein Formel-1-Comeback feierte.

Für viele Formel-1-Fans sei das ebenfalls eine Überraschung gewesen. "Aber der Reiz, zu Mercedes zurückzukehren, der Wunsch und der Glaube, dass er es noch schaffen kann, haben ihn dazu gebracht", meint Coulthard. "Er fuhr ein paar Jahre, es ging ihm gut, aber es war nicht das Gleiche wie in seinen ersten Jahren in der Formel 1."

Hamilton hat es selbst in der Hand

Ähnliches könnte Hamilton bei Ferrari passieren, glaubt der Brite: "Die wichtigste Zutat aller Großen in der Geschichte war die Fähigkeit, sich zu qualifizieren und Rennen zu fahren. Und wenn Lewis im Alter von 40 Jahren fussballerisch einen Meter verloren hat, dann könnte es für ihn schwierig werden, Charles [Leclerc] im Laufe eines Jahres zu schlagen."

Wie verläuft die erste Saison bei Ferrari? "Das ist eine berechtigte Frage, die sich jeder stellen sollte, aber es liegt an ihm, es uns zu zeigen. Es geht nicht darum, ihn kleinzumachen und zu sagen, dass er es nicht kann, denn es liegt an ihm. Alle diese Jungs können ihre Zukunft selbst gestalten."

"Lewis versucht es mit Ferrari", sagt Coulthard. "Das könnte durchaus zu einer Leistungssteigerung und einem Kampf um die Weltmeisterschaft führen. Aber es wird eine Herausforderung, denn er muss einen sehr schnellen Charles Leclerc schlagen."

Anzahl der WM-Titel hat keine Bedeutung

Der 246-fache GP-Starter ist aber auch der Meinung, dass Hamilton "nichts mehr zu beweisen" hat. "Er ist siebenfacher Weltmeister", erinnert Coulthard gegenüber PlanetF1.com. "Er hätte auch neun oder zehn Mal Weltmeister werden können, denn er war ein paar Mal ziemlich nah dran."

Aber "ich persönlich glaube nicht, dass die Anzahl der Titel darüber entscheidet, wie großartig man als Fahrer ist", stellt der Vizeweltmeister von 2001 klar. "Ich weiß, dass die Geschichtsbücher das brauchen. Sie wollen, dass er acht Titel hat, damit er der unangefochtene Weltmeister ist."

"Aber was auch immer er macht, in der Zukunft wird jemand kommen, der es besser macht, denn jede Generation sollte besser sein", meint Coulthard, der nicht glaubt, dass Hamiltons Wechsel zu Ferrari damit zu tun hat, dass der Brite sich noch einmal selbst übertreffen will.

"Ferrari bekommt nur einen guten Lewis"

"Ich vermute, dass [der Schritt] etwas emotional und aus Frustration erfolgte. Manche Beziehungen werden mit der Zeit etwas fade", schmunzelt der 53-Jährige. "Offensichtlich sah er die Chance bei Ferrari genauso wie Mercedes, als sie Michael [Schumacher] zurückholten."

"Sie dachten, sie bekämen den Michael aus seiner Ferrari-Ära, und dann stellten sie fest, dass sie nur einen guten Michael bekamen", erinnert Coulthard. "Vielleicht bekommt Ferrari am Ende nur einen guten Lewis. Ein guter Lewis ist immer noch ganz gut, aber George war in diesem Jahr immer besser - vielleicht nicht bei den WM-Punkten, aber im Qualifying."

"Was mir in meiner Karriere gefehlt hat, war der Speed im Qualifying", blickt der langjährige McLaren-Pilot ehrlich zurück. "Wenn ich mir die schnellsten Fahrer anschaue, die Mikas, Kimis, Michaels, Ayrtons und wie sie alle heißen, dann haben diese Jungs einfach Speed."

Leclerc macht es Hamilton nicht leicht

"Ich bin kein großer Fußballfan, aber ich kenne die Analogie mit dem Stürmer, der einen Meter verliert - der Grund, warum er da hinkam und den Ball im Tor versenkte, war, dass er einfach ein bisschen schneller war."

"In dem Moment, in dem sie diesen Speed verlieren, sind sie immer noch brillant, aber nicht mehr so brillant wie vorher", glaubt der langjährige Formel-1-Pilot daher, dass es Hamilton im kommenden Jahr nicht leicht haben wird.

"Lewis wird vielleicht nicht ganz das erreichen, was er sich erhofft, denn er muss Charles erst einmal überholen", meint Coulthard. "Ich denke, Charles ist mit seinen 27 Jahren immer noch ziemlich gut in Form, und das könnte es für Lewis schwierig machen."