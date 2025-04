Crash zwischen Norris und Piastri? "Die Frage ist, wann"

Wenn zwei Formel-1-Stallgefährten um den WM-Titel kämpfen, dann kommt es zu Spannungen im Team - mindestens. McLaren-Boss Zak Brown geht sogar davon aus, dass Lando Norris und Oscar Piastri im Verlauf der Formel-1-Saison 2025 noch miteinander kollidieren werden.

Im Gespräch mit Sky sagte Brown: "Ich denke, es ist eher eine Frage, wann es passiert, nicht ob. Denn wir haben zwei Rennfahrer, die 24 Grands Prix Seite an Seite bestreiten, und bei einem von ihnen wird irgendwann die Bremse blockieren ..."

Das klingt, als wolle Brown einem seiner Fahrer ein absichtliches Manöver unterstellen. So will sich Brown aber nicht verstanden wissen: "Ich schätze, es wird einfach ein Rennunfall sein. Es wird nicht so aufregend, wie alle denken."

Er halte ein solches Szenario zwischen seinen McLaren-Fahrern angesichts der sportlichen Ausgangslage aber für "unvermeidlich" und freue sich deshalb schon darauf, "dass es endlich vorbei ist. Dann können wir dieses Kapitel abschließen", so Brown.

Obwohl er sich grundsätzlich "keine Sorgen" mache, da er weder Norris noch Piastri als "Hitzköpfe" einstuft, hat Brown gemeinsam mit McLaren-Teamchef Andrea Stella vorgebaut: Im englischen Traditionsteam gab es bereits eine Besprechung mit den Fahrern, die genau dieses Thema zum Gegenstand hatte, wie Brown im Podcast von The Race erklärt.

Warum Brown kein zweites Prost/Senna erwartet

"Ich glaube, wir haben ein Verhältnis zu unseren Fahrern - und die Fahrer untereinander -, das es ihnen ermöglicht, sich auf der Rennstrecke ein episches Duell zu liefern und sich danach trotzdem die Hand zu geben - selbst wenn es zwischendurch zu einer kleinen Kollision kommen sollte", sagt Brown. Norris und Piastri seien in dieser Hinsicht "echte Teamplayer".

"Aber jedem ist klar: Es ist Racing, und es wird passieren", meint Brown. "Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass sie sich nicht gegenseitig von der Strecke drängen werden. Ich sehe nicht, dass sich bei unseren beiden Fahrern etwas wie in Suzuka 1989 oder 1990 wiederholen wird."

Damals waren die beiden McLaren-Teamkollegen Alain Prost und Ayrton Senna im hitzigen WM-Titelkampf miteinander kollidiert - 1989 mit dem besseren Ende für Prost, der daraufhin zu Ferrari wechselte. Durch die neuerliche Kollision 1990 an gleicher Stelle entschied wiederum Senna die Weltmeisterschaft zu seinen Gunsten.

Und falls es 2025 tatsächlich krachen sollte zwischen Norris und Piastri? Brown gibt sich entspannt: "Dann reden wir darüber, analysieren es und lernen daraus."