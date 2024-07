"Das gibt's nicht!" Fan-Geschenk als "Glücksbringer" für Piastri

Anzeige

"Hier. Nimm! Das schenke ich dir. Das bringt Glück. Du wirst gewinnen!" Mit diesen Worten redet ein Formel-1-Fan auf Oscar Piastri ein, der neben ihm in einem Auto sitzt, wohl auf dem Weg zur Rennstrecke beim Ungarn-Grand-Prix 2024 auf dem Hungaroring bei Budapest. Und weil Piastri freundlich ablehnt, wirft der Fan sein Geschenk einfach zu Piastri ins Auto und auf dessen Schoß: Es ist ein Fünf-Euro-Schein.

Diese kurze Szene ist in einem Video von User "Asan.276" auf der Plattform TikTok zu sehen. Und damit hätte die Geschichte auch schon vorbei sein können. War sie aber nicht, denn Piastri gewann Tage nach der Aufnahme tatsächlich den Ungarn-Grand-Prix.

Noch am Sonntagabend, Piastri nahm gerade ein Erfrischungsbad in einer "Badewanne" im Formel-1-Fahrerlager, erinnerte ihn sein McLaren-Team an den Fan mit dem "Glücksbringer". Ein McLaren-Video zeigt die Situation und wie ein Teammitglied Piastri den Fünf-Euro-Schein wieder vor die Nase hält.

Als Piastri den Geldschein sieht, muss er grinsen. Dann sagt er: "Das gibt's nicht!" und lacht.

Anschließend wendet sich Piastri direkt "an den Fan, der mir das vor ein paar Tagen gegeben hat" und meint: "Du hast gesagt, ich werde gewinnen. Und du hattest recht. Danke!"

Ganz wohl scheint Piastri bei der Sache aber nicht zu sein, und so schickt er sofort noch einen "Disclaimer" hinterher: "Ich nehme kein Geld oder Bestechungszahlungen von Fans an. Besser, ich sage das dazu, damit ich nicht verklagt werde."

Videos gehen viral in den sozialen Netzwerken

Denn das Publikum für die beiden Kurzvideos ist groß in den sozialen Netzwerken: Allein auf der Plattform X (vormals Twitter) ist der Clip von "Asan.276" bislang über 1,9 Millionen angezeigt worden. Die Reaktion von McLaren auf dem offiziellen X-Account des Formel-1-Teams wurde fast eine Million Mal eingeblendet.

Piastri ist bereits der sechste Formel-1-Fahrer, der in Ungarn seinen ersten Grand-Prix-Sieg erzielt hat. Und manche seiner Vorgänger haben später noch viel größere Erfolge erzielt: Drei der anderen fünf Ungarn-Debütsieger wurden Weltmeister.