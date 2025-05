Deal mit PepsiCo: Formel 1 bekommt offiziellen Energydrink

Die Formel 1 hat mit dem US-amerikanischen Lebensmittelkonzern PepsiCo einen neuen Großsponsor gewonnen und direkt für mehrere Jahre verpflichtet. PepsiCo wirbt demnach bis mindestens 2030 in der Motorsport-"Königsklasse", und das gleich mit mehreren Produkten.

Unter dem nun vorgestellten Deal wird "Sting Energy" zum offiziellen Energydrink der Formel 1, was vor allem Red Bull nicht gefallen dürfte: Der österreichische Energydrink-Hersteller besitzt die Teams Red Bull Racing und Racing Bulls und ist mit seinem TV-Sender ServusTV in die Übertragung der Formel 1 involviert.

Darüber hinaus wird PepsiCo mit seiner Getränkemarke "Gatorade" zum offiziellen Partner des Formel-1-Sprints und mit seiner Chipsmarke "Doritos" zum offiziellen Partner für herzhafte Knabbereien an der Rennstrecke. Ab 2026 wird PepsiCo bei allen Grands Prix mit Produkten und Werbemitteln präsent sein und auch eigene Marketingaktionen durchführen.

Wie Formel 1 und PepsiCo den Deal bewerten

Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali feiert den Vertragsabschluss als eine "glänzende Verbindung aus Tradition und Innovation" und freut sich, dass PepsiCo "das einzigartige Potenzial der Formel 1 als globale Plattform" erkannt hat und nutzen will. Die Formel 1 wiederum möchte von den Produkten und der "treuen PepsiCo-Community profitieren", erklärt Domenicali.

Eugen Willemsen als internationaler Leiter der PepsiCo-Getränkesparte nennt es eine "wegweisende Partnerschaft" und spricht von der "perfekten Verbindung zweier globaler Schwergewichte" mit einer "gemeinsamen Leidenschaft für außergewöhnliche Fanerlebnisse".

Was PepsiCo von der Formel 1 überzeugt hat: "Die unvergleichliche globale Reichweite und die beeindruckende Wachstumskurve" der Rennserie, die in den vergangenen Jahren erheblich an Wert gewonnen hat. "Das passt ideal zu unseren Ambitionen, unsere Marken weltweit voranzubringen", sagt Willemsen. Er verspricht "mutige und innovative Erlebnisse" für die Fans.

PepsiCo ist der größte Rivale von Coca-Cola

PepsiCo hat seinen Sitz in Harrison im US-Bundesstaat New York und kann bereits auf eine über 125-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Das börsennotierte Unternehmen beschäftigt weltweit rund 320.000 Mitarbeiter und gilt als der größte Rivale der Coca-Cola-Company.