Deutschkurs und Umzug: Wheatley mit vollem Einsatz bei Sauber

Jonathan Wheatley will sich bei Sauber als neuer Teamchef perfekt integrieren. "Ich werde versuchen, Deutsch zu lernen, aber ich möchte nicht, dass mich in naher Zukunft jemand darauf testet, bitte", sagte der Brite mit einem Lächeln im Gesicht. Beim Großen Preis von Bahrain ist Wheatley erst das zweite Rennwochenende für den Schweizer Traditionsrennstall mit Sitz in Hinwil im Dienst. Am 1. April hatte er offiziell sein Amt angetreten - und ist schon jetzt begeistert.