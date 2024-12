Doohan ersetzt Ocon: Alpine vollzieht Fahrertausch

Der französische Formel-1-Rennstall Alpine trennt sich schon zum Saisonfinale von Esteban Ocon (28) und setzt Jack Doohan (21) früher als erwartet ins Cockpit. Der Australier wird am kommenden Wochenende in Abu Dhabi zum Einsatz kommen, das bestätigte Alpine am Montag. Entsprechende Berichte hatte es bereits am Sonntagabend nach dem Grand Prix in Katar gegeben.