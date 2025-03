Drittes Melbourne-Training: Schon wieder Abflug von Oliver Bearman!

Das letzte Freie Training vor dem ersten Qualifying der Formel-1-Saison 2025 hat einen Vorgeschmack darauf geliefert, wie spannend es beim Grand Prix von Australien in Melbourne zugehen könnte. Denn am Ende der einstündigen Session im Albert Park lagen acht Autos von fünf verschiedenen Teams innerhalb einer halben Sekunde.

Die Bestzeit sicherte sich der australische Lokalmatador Oscar Piastri (McLaren) in 1:15.921 Minuten, dicht gefolgt von George Russell (Mercedes/+0,039) und Max Verstappen (Red Bull/+0,081). Lando Norris (McLaren) war kurz vor Schluss auf frischen Reifen den Zwischenzeiten nach unterwegs zu Platz 1, brach die Runde aber in der vorletzten Kurve ab und wurde Zehnter (+0,676).

Von den Fahrern der vier Topteams fehlten in den Top 8 Norris und Liam Lawson (Red Bull), der wegen technischer Probleme nur zwei Runden absolvieren konnte. Dafür mischten die Williams-Piloten wieder ganz vorne mit: Carlos Sainz wurde Sechster, Alexander Albon Siebter. Rückstand: weniger als 0,4 Sekunden.

Ferrari-Superstar Lewis Hamilton sicherte sich mit 0,457 Sekunden Rückstand den achten Platz. Auf seinen Teamkollegen Charles Leclerc büßte er auf seiner schnellsten Runde erneut zwei Zehntelsekunden ein. Leclerc wurde am Ende Vierter, 0,267 Sekunden hinter der absoluten Spitze.

Enttäuschend weiterhin die Performance von Aston Martin mit Routinier Fernando Alonso, der mit 1,349 Sekunden Rückstand 17. wurde. Und der einzige Deutsche im Feld, Nico Hülkenberg (Sauber), belegte Rang 16 - 1,225 Sekunden hinter der Bestzeit und 0,439 Sekunden hinter seinem Rookie-Teamkollegen Gabriel Bortoleto (11.).

Zum Thema: Ergebnis, 3. Freies Training F1-Show: Livestream auf YouTube (13:00 Uhr)

"Rookie" Bearman unter Druck: Schon wieder Crash!

Bis zur ersten roten Flagge dauerte es übrigens keine drei Minuten. Oliver Bearman ging als Erster auf die Strecke, um die am Freitag verlorene Zeit aus dem zweiten Training (wegen eines Unfalls in FT1) möglichst nachholen zu können. Doch Bearman unterlief gleich auf seiner zweiten Runde ein Flüchtigkeitsfehler - und er musste wieder aussteigen.

Beim Anbremsen von Kurve 11, ein 90-Grad-Rechtsknick, setzte er das linke Hinterrad ins Gras, kam ins Rutschen und vergrub seinen Haas im Kiesbett. "Klassischer Fahrfehler", urteilte Alexander Wurz im Live-Kommentar des ORF. Bearman schüttelte über sich selbst den Kopf und trabte enttäuscht von der Unfallstelle weg.

Wurz versteht die enttäuschte Reaktion des 19-Jährigen, denn: "Das sind Dinge, die musst du im Simulator üben. Er ist hier schon Formel 2 gefahren. Ich kann es nicht anders sagen: einfach ein Fahrfehler. Das ist für ihn jetzt einer dieser charakterbildenden Momente."

Technische Probleme bei Red Bull

Ebenfalls nicht fahren konnte ein weiterer "Rookie", nämlich Lokalmatador Liam Lawson. An seinem Auto wurde während der Session fieberhaft gearbeitet. Gut 20 Minuten vor Schluss dann Info von Red Bull: Es liege ein Problem mit der Honda-Powerunit vor, "on the air side" - also, frei übersetzt, mutmaßlich im Bereich der Kühlung.

Trotzdem ist der Gesamteindruck von Red Bull, gemessen lediglich an Verstappens Performance, ein besserer als noch am Freitagnachmittag. Wurz findet: "Das hat heute besser und runder ausgeschaut, das Auto war nicht mehr so temperamentvoll und eigenwillig."

Wo kann man den Grand Prix von Australien live sehen?

Ganz egal, ob ihr die Sessions zu nachtschlafender Zeit in Deutschland gesehen oder sie verschlafen habt: Auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de gibt's jeden Tag die F1-Show mit der Zusammenfassung und Analyse der Ereignisse in Melbourne. Die Livestreams mit Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll sind jeweils für 13 Uhr deutscher Zeit geplant.

Wer das komplette Wochenende in Melbourne wirklich live sehen möchte, für den gibt's in Deutschland aber nur eine Option: Sky. Der Free-TV-Provider RTL zeigt zwar das erste Qualifying der Formel-1-Saison 2025 live, das Rennen (Start: Sonntag um 5 Uhr) aber nicht.

