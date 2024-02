"Eine Herausforderung": Wird Hamilton bei Mercedes jetzt zur Nummer 2?

Anzeige

Die Entscheidung von Lewis Hamilton, Mercedes zum Ende der Formel-1-Saison 2024 zu verlassen und bei Ferrari anzudocken, hat nicht nur den Fahrermarkt durcheinander gewirbelt und Spekulationen über die Nachfolge entfacht.

Es stellt sich auch die Frage, wie Mercedes mit dem Briten im letzten gemeinsamen Jahr umgehen wird, was die interne Kommunikation angeht. Schließlich wechselt er zur Konkurrenz. Wird man dennoch alle technischen Informationen miteinander teilen oder wird Hamilton jetzt automatisch zur Nummer zwei im Team?

Am Freitag in einer Pressekonferenz darauf angesprochen, beteuert Toto Wolff: "Ich denke, was ich als Teamchef und wir alle bei Mercedes immer versucht haben, ist, transparent und fair zu sein. Daran wird sich auch 2024 nichts ändern. Das sind es unseren Prinzipien und unserer Auffassung des Rennsports schuldig."

Noch heute habe Hamilton im Simulator gesessen, um sich auf die kommende Saison mit dem neuen W15 vorzubereiten, verrät Wolff. Allerdings wird es zwangsläufig zu Überschneidungen zwischen der Entwicklungsarbeit zur Verbesserung des W15 und dem Designprozess für den W16 im nächsten Jahr kommen.

Dann aber wird Hamilton beim Rivalen Ferrari fahren. Inwiefern das den Informationsfluss beeinflussen könnte, darüber ist sich Wolff noch nicht ganz im Klaren.

"Was die weitere Entwicklung angeht, so denke ich, dass wir uns das ansehen müssen", sagt er. "Das Reglement bleibt ziemlich genau gleich. Was das Jahr 2025 angeht, werden wir später in der Saison bewerten, was das in Bezug auf technische Informationen bedeutet. Aber das ist nichts, was mir Sorgen macht."

"Wir haben Ingenieure, die uns verlassen und zu anderen Teams gehen, und die Kündigungsfristen betragen manchmal nur sechs Monate. Ich habe also keine Zweifel an Lewis' Integrität, was die Weitergabe von Informationen angeht", so Wolff.

"Wir wollen sicherstellen, dass dies eine erfolgreiche Saison wird, eine erfolgreiche Saison für beide Fahrer und eine erfolgreiche Saison für Mercedes, und wir alle werden unser Bestes geben, um das zu erreichen", versichert der Teamchef.

Gleichwohl gibt Wolff zu, dass es für ihn und Mercedes "definitiv eine neue Situation" sei, die es zu managen gilt. "Aber es ist etwas, das, wenn man sich auf das wirklich Kurzfristige konzentriert, und das ist das Rennteam, keinen großen Einfluss auf all das hat, was auf der Entwicklungsseite vonstattengeht."

"Ich bin immer an neuen und herausfordernden Situationen interessiert. Und die Abwägung zwischen den Interessen von Mercedes im Jahr 2024 und den Interessen der Fahrer im Jahr 2025 ist etwas, das wir zu Beginn offen besprechen werden, wie wir damit umgehen und sicher zu einem guten Ergebnis kommen."