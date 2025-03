Emotionale Geste für Michael Schumacher beim Race of Champions

Am 7. und 8. März fand das Race of Champions im Accor Stadium in Sydney statt. Inmitten der hochkarätigen Duelle setzte das Event ein besonderes Zeichen: Ein großes Banner mit der Aufschrift "Keep Fighting Michael - We Miss You" ("Kämpf weiter, Michael - Wir vermissen dich") wurde vor den jubelnden Zuschauern präsentiert. Alle 20 Fahrer versammelten sich um das Plakat.

Mit dabei: Mick Schumacher und Sebastian Vettel, die gemeinsam das Banner hielten. Für Mick, der seit Jahren im Zeichen der "Keep Fighting"-Bewegung an seinen Vater erinnert, war es ein besonders emotionaler Moment. Vettel und Mick bildeten erneut das deutsche "Superteam" im ROC Nations Cup, obschon sie diesmal keine Medaillen holten.

Seit seinem schweren Skiunfall 2013, bei dem er sich Hirnverletzungen zuzog, lebt Michael Schumacher abgeschirmt von der Öffentlichkeit bei seiner Familie. Wie es ihm heute geht, ist weitgehend unbekannt. Doch die Unterstützung der Fans und der Motorsport-Community ist ungebrochen, wie die bewegende Geste in Sydney zeigt.

Race of Champions: Motorsport ohne Grenzen

Das Race of Champions bringt jährlich die besten Fahrer aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen. Ob Formel 1, Rallye oder Tourenwagen - im direkten Duell auf identischen Fahrzeugen zeigt sich, wer der wahre "Champion der Champions" ist.

Sebastian Vettel hat diesen Titel bereits 2015 gewonnen und war sechsmal mit Michael Schumacher im Nations Cup erfolgreich (plus ein weiteres Mal mit Pascal Wehrlein). Auch mit Mick hatte er bereits Erfolg beim RoC: 2019 belegte das Duo den zweiten Platz im Nations Cup. Diesmal schafften sie es als Team ins Halbfinale im Nationen-Wettkampf, im Einzel war im Viertelfinale für beide Endstation.

Keep Fighting Foundation: Schumachers soziales Engagement fortgesetzt

2017 gründete die Familie Schumacher die Keep Fighting Foundation. Sie führt das soziale Engagement des Rekordweltmeisters fort und unterstützt Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Wissenschaft. Der Name der Stiftung stammt von dem Hashtag #KeepFighting, mit dem Fans nach Schumachers Unfall ihre Unterstützung zeigten.

Auch in den sozialen Medien sorgte die Geste für emotionale Reaktionen. Ein Fan kommentiert im offiziellen Formel-1-Reddit:

"Es muss ein unglaublich schwerer Moment für Mick sein. Du stehst dort, hälst das Banner für deinen Vater, während du die ganze Wahrheit kennst. Die Prognosen, die Behandlungen, die Statistiken. Und doch hältst du ein Symbol der Hoffnung, der Solidarität hoch. Etwas, das sich vielleicht zu simpel anfühlt für die komplexen Gefühle, die du in dir trägst."

Vettel über das Wiedersehen mit Mick

Vor dem Event äußerte sich Sebastian Vettel zur Rückkehr ins Race of Champions und zur erneuten Zusammenarbeit mit Mick Schumacher: "Ich freue mich sehr, wieder beim Race of Champions dabei zu sein und mit Mick erneut ein Team zu bilden. Die ehemalige Olympiastätte in Sydney scheint eine großartige Location für dieses Event zu sein."

"Alle Fahrer, die beim ROC antreten dürfen, lieben dieses Event. Es erinnert uns daran, warum wir mit dem Rennsport begonnen haben: reine Competition, ohne Ausreden, weil alle im identischen Auto sitzen."

Es ist nicht das erste Mal, dass das Banner gezeigt wird. Das Plakat wurde schon bei mehreren Ausgaben des Race of Champions präsentiert und erzeugt jedes Mal Gänsehautstimmung bei den Fans.