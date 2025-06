Erklärt: Warum in der Formel 1 zwei (!) Zielflaggen geschwenkt werden

In der Formel 1 markiert die schwarz-weiß-karierte Zielflagge das Ende eines Rennens: Der Fahrer, der als erstes damit abgewinkt wird, gewinnt. Doch was bedeutet es, wenn - wie in der Formel-1-Saison 2025 - bei manchen Rennen zwei Zielflaggen geschwenkt werden?

Nein, das ist kein Scherz: Aufmerksamen Beobachtern der diesjährigen Formel-1-Zieleinläufe ist vielleicht aufgefallen, dass bei manchen Grands Prix tatsächlich zwei schwarz-weiß-karierte Zielflaggen geschwenkt wurden. In Suzuka zum Beispiel, aber auch in Miami oder in Barcelona. Doch nur eine von ihnen war dabei die "echte" Zielflagge.

Ein Sprecher des Automobil-Weltverbands (FIA) erklärt auf Nachfrage von Motorsport-Total.com: "Bei der ersten Flagge handelt es sich stets um die offizielle Zielflagge mit FIA-Logo. Sie signalisiert das Rennende."

Die zweite Zielflagge hat keine offizielle Bedeutung

Die zweite, von der Boxenmauer geschwenkte Zielflagge, hat hingegen keine offizielle Bedeutung im Reglement: Sie ist ein reiner Marketing-Gag der Formel 1, der prominent inszeniert wird. Beim Spanien-Grand-Prix in Barcelona etwa durfte Profifußballer Robert Lewandowski diese Fahne schwenken.

"Das Konzept erinnert im Prinzip an einen zeremoniellen Anstoß, wie er aus anderen Sportarten bekannt ist, bei dem Gäste einen symbolischen Beitrag zum Spielbeginn leisten", erklärt der FIA-Sprecher.

Aber was genau hat es dann mit dieser zweiten Zielflagge auf sich? "Sie trägt die Namen von Fans, die ein Feld auf der Flagge kaufen können, um so Teil der Geschichte zu werden", sagt der FIA-Sprecher.

Was ein Platz auf der Zielflagge kostet

Ganz billig ist das aber nicht: F1 Authentics verkauft die Felder zu unterschiedlichen Preisen, und die Spannweite ist groß: Für 241,95 Euro kann man sich auf der Hungaroring-Flagge verewigen lassen, aber für die Las-Vegas-Flagge werden 665,95 Euro fällig.

Immerhin: Es bleibt nicht bei der reinen Namensnennung auf der Zielflagge, wie der FIA-Sprecher erklärt: "Nach dem Rennen erhalten die Fans als Andenken noch ein Foto der Flagge, wie sie vor dem Siegerfahrzeug geschwenkt wird."

Dieses Foto landet mitsamt dem ausgeschnittenen Originalfeld der Zielflagge in einem Rahmen, der ein Echtheitszertifikat enthält. Es ist ja schließlich auch eine echte Zielflagge - nur nicht die Zielflagge, die tatsächlich das Formel-1-Rennen beendet.