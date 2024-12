Erstes Kind mit Freundin Kelly: Verstappen wird Vater

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und seine Freundin Kelly Piquet erwarten zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs. "Mini Verstappen-Piquet auf dem Weg", schrieb der Niederländer in einem gemeinsamen Beitrag mit der Tochter des dreimaligen Champions Nelson Piquet auf Instagram. Verstappen wird somit zum ersten Mal Vater. Seine Freundin hat bereits eine Tochter aus einer früheren Beziehung mit dem ehemaligen Red-Bull-Pilot Daniil Kwjat - den Verstappen ab dem Großen Preis von Spanien 2016 als Rennfahrer ersetzte und fortan eine Erfolgsgeschichte schrieb.

"Wir könnten nicht glücklicher über unser kleines Wunder sein", hieß es unter dem Post weiter. Verstappen - der sich vor zwei Wochen in Las Vegas zum vierten Mal zum Champion krönte - ist seit 2020 mit Piquet zusammen und lebt in Monaco. Die Neuigkeiten veröffentlichte der 27-Jährige kurz vor dem ersten freien Training beim Saisonfinale in Abu Dhabi am Freitag (10.30 Uhr).

Das letzte Rennen findet am Sonntag (14.00 Uhr/beides Sky) statt - für Verstappen geht es dabei um nicht mehr viel. Die Fahrer-WM ist entschieden, in der Konstrukteurswertung können er und Teamkollege Sergio Perez nicht mehr in das Rennen um Platz eins eingreifen - sie entscheidet sich zwischen McLaren und Ferrari.