Ex-FIA-Präsident stärkt Massa: "Singapur 2008 hätte annulliert werden müssen"

Anzeige

Felipe Massa kämpft seit geraumer Zeit dafür, dass das Ergebnis des Grands Prix von Singapur 2008 im Zuge der Crashgate-Affäre annulliert wird, und erhält dabei Unterstützung vom ehemaligen FIA-Präsidenten Jean Todt.

In einem Gespräch mit der französischen Sport-Tageszeitung L'Equipe sagt Todt, dass die Umstände des Falles einzigartig seien, da der Betrug erst lange Zeit nach den Ereignissen aufgedeckt wurde: "Dieser Fall ist etwas Besonderes. Es gab einen nachgewiesenen Betrug, von dem wir erst später erfuhren."

"Die Regel der FIA war schon immer, dass die Ergebnisse bis zum 31. Dezember bestätigt werden müssen und wir sie niemals zurückziehen. Im Fall von Singapur wurden die Fakten erst ein Jahr später aufgedeckt, und die von der FIA vor meiner Ankunft verhängten Sanktionen wurden vom Pariser Gericht aufgehoben."

Todt wurde FIA-Präsident, kurz nachdem die Kontroverse um den Singapur-Grand-Prix 2008 beigelegt worden war. Man entschied sich, das Ergebnis beizubehalten, weil man der Meinung war, dass der damalige Rennsieger Fernando Alonso nichts von dem Komplott seines Renault-Teams gewusst hatte.

Der fingierte Piquet-Crash und seine Folgen

Ein vom Team angeordneter Crash von Nelson Piquet hatte Alonsos Sieg damals ermöglicht. Massa, der gegen Lewis Hamilton um die Weltmeisterschaft kämpfte, lag lange auf Siegkurs. Ein missglückter Boxenstopp nach dem Piquet-Unfall machte jedoch alle Siegchancen zunichte und er belegte nur Rang 13.

Die Punkte, die sein Titelrivale Hamilton in jenem Rennen in Singapur auf Massa gutmachte, waren letztlich ausschlaggebend für den Gewinn des Titels in diesem Jahr. Würden die Ergebnisse für null und nichtig erklärt, wäre Massa Champion.

Der Brasilianer hat ein juristisches Verfahren eingeleitet, um zu prüfen, ob es Gründe gibt, das Ergebnis der WM 2008 zu annullieren. Er ist der Ansicht, dass die FIA rechtzeitig von Piquets absichtlichem Crash erfahren hat, um Maßnahmen zu ergreifen und das Ergebnis zu revidieren, bevor der Titel vergeben wurde.

Da die FIA-Statuten jedoch besagen, dass die Ergebnisse am Ende eines Rennjahres in Stein gemeißelt sind, scheint es für Massa nur begrenzte Möglichkeiten zu geben. Doch Todt hofft, dass Massa im Nachhinein Gerechtigkeit widerfährt.

Ecclestone-Interview mit Stein ins Rollen

Jüngere Enthüllungen durch den damaligen Formel-1-Boss Bernie Ecclestone legen nahe, dass sowohl der FIA-Präsident als auch der Renndirektor seinerzeit schon vor dem Saisonfinale in Brasilien von der Situation wussten. Aufgrund dessen hätten die Dinge anders gehandhabt werden müssen, meint Todt.

"Laut Bernie Ecclestone wussten Max Mosley, mein Vorgänger, und Charlie Whiting, Renndirektor, von Anfang an Bescheid. Als ich Präsident der FIA war, wurde ich darüber nicht informiert", sagt er. "Wenn sich bestätigt, dass der Verband die Wahrheit vor dem 31. Dezember wusste, könnte das die Dinge tatsächlich ändern."

"Leider sind Charlie und Max verstorben. Im Nachhinein betrachtet, hätten wir beantragen müssen, das Rennen zu streichen. Die völlig neue Tatsache, wenn sie denn wahr und nachprüfbar ist, besteht darin, dass die Regulierungsbehörde, die die Meisterschaft für offiziell erklärt hat, über alles Bescheid wusste."