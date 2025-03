Ex-Formel-1-Pilot Grosjean: Ehefrau nach schwerem Unfall im Krankenhaus

Der Schutzengel schiebt im Hause Grosjean mal wieder fleißig Überstunden! 2020 endete die Formel-1-Karriere von Romain Grosjean mit seinem fürchterlichen Horrorcrash in Bahrain: Die Startkollision des Franzosen mit Daniil Kwjat mündete in einem riesigen Feuerball, aus dem der Haas-Pilot nur wie durch ein Wunder lebend herauskam.

Das unglaubliche Bild von Grosjean, wie er den Flammen entsteigt, ging damals um die Welt. Grosjean selbst brachte der schlimmste Formel-1-Unfall des vergangenen Jahrzehnts den Spitznamen Phönix ein, entstieg er dem Inferno doch wie ein Phönix aus der Asche.

Bange Minuten waren es damals natürlich vor allem für Ehefrau Marion: Grosjean und die TV-Reporterin, die für den französischen Sender TF1 jahrelange von der Königsklasse berichtete und dabei den fünf Jahre jüngeren Rennfahrer kennenlernte, den sie 2012 heiratete, haben drei gemeinsame Kinder.

Um die muss sich der ehemalige F1-Pilot aktuell aber alleine kümmern, wie die 43-Jährige auf Instagram mitteilt - denn auch sie liegt gerade mit schweren Verletzungen im Krankenhaus: "Pneumothorax, gebrochene Rippen, Schädeltrauma", schreibt Grosjean zu einem Bild, das sie mit zugeschwollenem Auge, blutiger Stirn und einer Sauerstoffmaske im Krankenbett zeigt.

Der Grund: "Fahrradunfall, aber mehr kann ich euch nicht sagen... Ich erinnere mich nicht daran", schreibt Grosjean dazu und fügt an: "Ich muss zugeben, dass diese Geschichte verrückt ist. Ich verstehe immer noch nicht, was mit mir passiert ist oder warum ich solche Schmerzen habe."

Grosjean: Genesungswünsche von Panis und Co.

Unter dem Bild kommentieren mehrere Größen aus der Motorsport-Gemeinde, wie der ehemalige Grand-Prix-Sieger Olivier Panis oder Ex-DTM-Pilot Adrien Tambay, und wünschen gute Besserung.

Wo der Unfall passiert ist, verrät die TV-Reporterin nicht. Die Familie hat ihren Hauptwohnsitz aufgrund des IndyCar-Engagements von Grosjean bereits vor Jahren ins sonnige Miami verlegt. "Ich hoffe, schnellstmöglich nach Hause zu kommen. Mittlerweile habe ich einen Ehemann, der mit allen 3 Kindern klarkommt", ist die Französin schon wieder zu Scherzen aufgelegt.

Glück im Unglück: Seinen Stammplatz in der IndyCar-Serie hat Grosjean nach vier Jahren verloren, 2025 ist er nur noch als Ersatzfahrer und Berater für das neue Prema-Team tätig. Parallel bestreitet Grosjean mit Lamborghini einige Rennen in der IMSA-Meisterschaft. Sollte also erstmal genug Zeit sein, um sich um die Familie und vor allem seine verletzte Frau zu kümmern ...