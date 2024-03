F1 Academy: Schreiner glaubt an Frauen in der Formel 1

Anzeige

Die deutsche Rennfahrerin Carrie Schreiner sieht mittelfristig Perspektiven für Frauen in der Formel 1. "Die Chancen werden immer größer, vielleicht schafft es in den nächsten fünf, zehn Jahren eine", sagte die 25-Jährige dem SID. Die bislang letzte Fahrerin, die einen Grand Prix in der Königsklasse bestritt, war die Italienerin Lella Lombardi 1976.

Am Freitag startet Schreiner in ihre zweite Saison in der F1 Academy - einer Rennserie nur für Frauen. "Natürlich wäre es schön, wenn ich regelmäßig unter die ersten Acht fahren kann und so oft wie möglich weit vorne mit dabei bin", sagte die Saarländerin über ihre Saisonziele. Im vergangenen Jahr war Schreiner in der Gesamtwertung Elfte geworden und hatte in Zandvoort sogar einen Rennsieg geholt.

2024 geht sie auch wegen ihrer guten Leistungen mit der Unterstützung von F1-Traditionsrennstall Sauber an den Start. Das sei "eine coole Erfahrung", so Schreiner. Erst seit diesem Jahr betreuen alle Formel-1-Teams eine Fahrerin in der F1 Academy.