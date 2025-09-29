F1-Drama spitzt sich zu: Lässt McLaren Verstappen zurück ins Titelrennen?

McLaren-CEO Zak Brown hat bestätigt, dass sein Team die Herangehensweise im Formel-1-Titelkampf 2025 mit Oscar Piastri und Lando Norris nicht ändern wird - trotz der Bedrohung durch den viermaligen Weltmeister Max Verstappen.

Verstappen reist mit zwei Siegen in Folge in Monza und Baku zum Grand Prix von Singapur. Verstärkt wird seine Aufholjagd durch einen siebten Platz von Norris und einen Ausfall von Piastri nach einem Unfall in Aserbaidschan.

Damit liegt Verstappen nun 44 Punkte hinter Norris in der Fahrerwertung und 69 Punkte hinter dem aktuellen Spitzenreiter Piastri - bei noch sieben ausstehenden Rennen.

McLaren will weitermachen "wie bisher"

Doch statt einen klaren Nummer-eins-Fahrer festzulegen, lässt McLaren Piastri und Norris weiterhin frei um die Meisterschaft kämpfen. Zwar hat dieser Ansatz bislang für packende Duelle gesorgt - birgt aber auch das Risiko, Verstappen zurück ins Spiel zu bringen.

"Ich denke, man muss Max im Auge behalten", sagte Brown bei Bloomberg. "Aber wir müssen einfach weitermachen wie bisher."

"Für den Konstrukteurstitel sieht es sehr gut aus. Wir hätten die Sache schon in Baku eintüten können, aber über Baku reden wir lieber nicht. Hoffentlich schaffen wir es in Singapur."

Brown erklärt die McLaren-Haltung

"Wir wollen, dass unsere beiden Fahrer - und Max, wobei wir ihn am liebsten da raus hätten - um die Meisterschaft kämpfen und beide die gleichen Chancen und das gleiche Material bekommen. Möge der Bessere gewinnen. Das ist unser Ziel", erklärt Brown.

McLaren will am liebsten "möglichst wenig eingreifen", so der Firmenchef weiter. "Aber manchmal kommt man nicht drum herum - Lando hatte ein technisches Problem, oder es können Dinge durch Safety-Car-Phasen passieren."

"Doch grundsätzlich ist unser Ziel, Lando und Oscar so aufzustellen, dass sie bis Abu Dhabi um die Meisterschaft kämpfen - und dann soll der Beste gewinnen."

McLaren ist der Favorit auf beide WM-Titel

Bislang erlebte McLaren eine dominante Saison. In Singapur hat das Team die Chance, sich den Konstrukteurstitel zu sichern, da es derzeit 333 Punkte Vorsprung auf Mercedes auf Platz zwei hat.

In der Fahrerwertung gibt es theoretisch noch zwei weitere Titelkandidaten neben Piastri, Norris und Verstappen: Mercedes-Fahrer George Russell und Ferrari-Fahrer Charles Leclerc haben aber nur noch rechnerische Chancen auf den WM-Gewinn. Realistisch ist selbst Verstappen als Dritter bereits ein Außenseiter.