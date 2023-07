Ferrari verkündet Mekies-Abschied

Dies teilte Ferrari am Donnerstag mit: "Ab dem Großen Preis von Belgien wird ein Teil der Aufgaben von Laurent an der Boxenmauer von Diego Ioverno übernommen, der die Rolle des Sportlichen Direktors übernimmt. Er wird für alle sportlichen Belange zuständig sein und mit der FIA in Verbindung stehen. Ioverno ist ein langjähriges Mitglied der Scuderia und hat in den vergangenen 23 Jahren in Maranello gearbeitet. Zusammen mit seinen Kollegen an der Boxenmauer, Matteo Togninalli, Head of Track Engineering, und Ravin Jain, Race Strategist, wird er direkt an Teamchef Fred Vasseur berichten."

Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko bestätigt: "Wir haben uns mit Ferrari geeinigt. Mekies kommt mit Jahresanfang zu uns." Marko bestätigt außerdem, dass mit Ferrari ein "Deal ausgehandelt" wurde. Wie dieser Deal genau aussieht, das verrät er allerdings nicht.

Mekies kehrt zu seinem Ex-Team in Faenza zurück, beerbt dort Franz Tost, der sich zum Jahresende in die Rente verabschiedet, und bildet mit dem neuen CEO Peter Bayer eine Doppelsitze.