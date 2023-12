Anzeige

Ferrari wird das Formel-1-Auto für die Saison 2024 am 13. Februar vorstellen. Das gab Teamchef Frederic Vasseur am Samstagabend bei einem Medientermin im Ferrari-Hauptquartier in Maranello bekannt. "Der Launch wird am 13. Februar stattfinden, einen Tag vor dem Valentinstag, und den Rest werden Sie am 13. sehen", sagte Vasseur.

Damit ist Ferrari das erste Team, das einen Termin für die Präsentation des neuen Formel-1-Autos bekannt gegeben hat . Vasseur verriet auch, dass der Nachfolger des SF-23 inten den Codenamen 676 trägt. Ob dies auch der endgültige Name des Autos sein wird, ließ der Teamchef offen.

Damit wird der neue Wagen einen Tag früher als sein Vorgänger der Öffentlichkeit präsentiert. Ferrari hatte den SF-23 am 14. Februar 2023 im Rahmen eines spektakulären Events auf der hauseigenen Teststrecke in Fiorano vorgestellt, bei dem auch das Roll-out des Autos live übertragen wurde.

Acht Tage nach der Fahrzeugpräsentation beginnen am 21. Februar bereits die offiziellen dreitägigen Testfahrten in Bahrain. "Es ist ziemlich eng", gibt Vasseur mit Blick auf den Zeitplan zu. "Der Test ist etwas früher [als 2023] und es ist eine ziemliche Herausforderung, alles unter einen Hut zu bringen."