Ferrari-Wintertest in Barcelona: Reifen und Starts im Fokus

Lewis Hamilton hat seinen zweiten Testtag als Ferrari-Pilot hinter sich. Nachdem der Formel-1-Rekordweltmeister in der Vorwoche in Fiorano bereits einige Kilometer im SF-23 abspulen durfte, sammelte er am Dienstag in Barcelona weitere Eindrücke.

Bei besserem Wetter als bei seiner ersten Ferrari-Ausfahrt teilte sich Hamilton den Ferrari aus der Saison 2023 erneut mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc, wobei der Monegasse am Vormittag auf der Strecke war, Hamilton am Nachmittag.

Bei dem insgesamt dreitägigen Test in Spanien, der also noch bis Donnerstag dauert, stehen laut Informationen der italienischen Edition von Motorsport.com vor allem Starts und das Verhalten der Reifen im Mittelpunkt des Interesses.

Obwohl es sich um ein zwei Jahre altes Auto und nicht die aktuellen Pirelli-Reifen handelt, sollen die Eindrücke der beiden Piloten Ferrari helfen, das Verhalten der Pneus besser zu verstehen. Getestet werden sollen zum Beispiel verschiedene Strategien in einer Aufwärmrunde.

Das Programm wurde dabei vom neuen Technikchef Loic Serra festgelegt, der im vergangenen Jahr von Mercedes zu Ferrari gewechselt ist. Er ist direkter Nachfolger von Enrico Cardile, der die Scuderia seinerseits in Richtung Aston Martin verlassen hat.

Hamilton sammelt weitere Eindrücke

Für Hamilton geht es zudem darum, sich weiter bei Ferrari einzugewöhnen und sich zum Beispiel an den für ihn neuen Motor oder die Zusammenarbeit mit seinem Renningenieur Riccardo Adami zu gewöhnen. Adami arbeitete zuvor mit Carlos Sainz und davor mit Sebastian Vettel.

Loic Serra selbst ist derweil übrigens nicht an der Strecke, er überwacht in Maranello die Entwicklung des neuen Autos für die Saison 2025. Am Mittwoch werden die Rollen getauscht, dann fährt Hamilton am Vor- und Leclerc am Nachmittag. Dann sollen neben Starts auch Boxenstopps trainiert werden.

Am dritten und letzten Testtag sollen die Stammpiloten das Auto dann an Testpilot Antonio Giovinazzi abgeben. Zudem könnte laut Autoracer.it am Donnerstag auch Ferrari-Junior Dino Beganovic zum Einsatz kommen.

Für Leclerc und Hamilton geht das Testprogramm in der kommenden Woche mit einem zweitägigen Reifentest für Pirelli weiter, der ebenfalls in Barcelona stattfindet. Dabei sollen mit einem modifizierten SF-24 aus dem Vorjahr Prototyp-Reifen für 2026 ausprobiert werden.

Der neue 2025er-Ferrari wird der Weltöffentlichkeit dann am 19. Februar vorgestellt, einen Tag nach der großen Formel-1-Saisoneröffnung in London, bei der die Scuderia bereits ihre neue Lackierung für dieses Jahr präsentieren wird.