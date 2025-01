Ferrari-Zugang Hamilton: "Neue Chancen ergreifen"

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton will bei seinem neuen Arbeitgeber Ferrari "neue Chancen ergreifen, hungrig bleiben und zielgerichtet voranschreiten". Dies schrieb der 39-jährige Brite, der seit Neujahr offiziell bei der Scuderia unter Vertrag steht, in einem Beitrag auf der Karriereplattform LinkedIn.

Im Business-Sprech fügte der unter anderem auch als Unternehmer und Investor tätige Hamilton hinzu: "An alle, die ihren nächsten Schritt im Jahr 2025 in Betracht ziehen: Nehmen Sie den Wandel an. Ganz gleich, ob Sie die Branche wechseln, eine neue Fähigkeit erlernen oder sich einfach nur neuen Herausforderungen stellen, denken Sie daran, dass Neuerfindung mächtig ist. Ihre nächste Chance ist immer in Reichweite." Hamilton, dem bislang vor allem das bildlastige Soziale Netzwerk Instagram als Sprachrohr gedient hatte, schloss seinen Beitrag auf Italienisch: "Andiamo!" ("Los geht's").

Ferrari hat seinen Plan mit Hamilton bis zum Saisonstart bislang nicht kommuniziert und seit dem 1. Januar lediglich in den Sozialen Medien genüsslich auf die spektakuläre Neuverpflichtung angespielt. Dem Fachmagazin The Race zufolge will die Scuderia den siebenmaligen Weltmeister tatsächlich bis zur Vorstellung aller neuen Formel-1-Boliden bei einer Show in London am 18. Februar aus der Öffentlichkeit heraushalten. Ende Februar finden dreitägige offizielle Testfahrten in Bahrain statt, die Saison beginnt am 16. März in Melbourne.