FIA bestätigt: Grundsatzvereinbarung mit Cadillac für F1 2026

Nun ist es offiziell: In die Causa Andretti/Cadillac als elftes Formel-1-Team kommt wieder Bewegung. Wie die Nachrichtenagentur AP bereits am Freitag in Las Vegas verkündet hatte, sind die Gespräche zwischen General Motors und den Formel-1-Verantwortlichen über einen Start in der Saison 2026 in einem fortgeschrittenen Stadium.

Am Montagabend bestätigt die Königsklasse schließlich: "Die Formel 1 hat mit General Motors und seinen Partnern bei TWG Global (zu denen auch Andretti gehört) einen Dialog über die Durchführbarkeit eines Einstiegs, nach der kommerziellen Bewertung und Entscheidung der Formel 1 im Januar 2024 geführt."

"Im Laufe dieses Jahres haben sie operative Meilensteine erreicht und ihr Engagement deutlich gemacht, das elfte Team unter der Marke GM/Cadillac zu führen und dass GM zu einem späteren Zeitpunkt als Motorenlieferant einsteigen wird." Weiter heißt es in dem Statement: "Die Formel 1 freut sich daher, das Bewerbungsverfahren voranzutreiben und wird zu gegebener Zeit weitere Informationen geben."

F1-Boss Stefano Domenicali erklärt: "Das Engagement von General Motors und Cadillac für dieses Projekt ist ein wichtiger und positiver Beweis für die Entwicklung unseres Sports. Wir freuen uns darauf, die Fortschritte und das Wachstum dieses Projekts zu sehen, da wir uns der vollen Zusammenarbeit und Unterstützung aller beteiligten Parteien sicher sind."

Auch FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem, der sich bereits in der Vergangenheit hinter eine Andretti-Bewerbung gestellt hatte, bekräftigt seine Unterstützung für den Bewerber, der nun unter GM firmiert: "General Motors ist eine große globale Marke", sagt der FIA-Boss.

"Ich unterstütze voll und ganz die Bemühungen der FIA, der Formel 1, von GM und dem Team, den Dialog aufrechtzuerhalten und auf das Ergebnis einer grundsätzlichen Einigung hinzuarbeiten, um die Bewerbung für ein Team der Marke GM/Cadillac für die FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft 2026 voranzubringen. Alle Parteien, einschließlich der FIA, werden weiterhin zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der Prozess reibungslos abläuft", so bin Sulayem.

Auch der scheidende CEO von Liberty Media, Greg Maffei meldet sich zu Wort: "Angesichts der anhaltenden Wachstumspläne der Formel 1 in den USA haben wir immer geglaubt, dass die Aufnahme einer beeindruckenden US-Marke wie GM/Cadillac in die Startaufstellung und GM als künftiger Motorenlieferant dem Sport zusätzlichen Wert und Interesse verleihen könnte."

Maffei, der dem Andretti-Projekt seit jeher äußerst kritisch gegenübergestanden war, bekräftigt aber: "Wir trauen der Führung von General Motors und ihren Partnern zu, dass sie erhebliche Fortschritte bei der Vorbereitung auf den Einstieg in die Formel 1 gemacht haben. Wir freuen uns darauf, den Bewerbungsprozess für den Einstieg des GM/Cadillac-Teams in die Meisterschaft im Jahr 2026 voranzutreiben."

Bei General Motors ist die Freude darüber groß - Präsident Mark Reuss erklärt: "Die Formel 1 ist der Gipfel des Motorsports und verlangt grenzüberschreitende Innovationen und Spitzenleistungen. Es ist eine Ehre für General Motors und Cadillac, der weltweit führenden Rennserie beizutreten, und wir verpflichten uns, mit Leidenschaft und Integrität zu konkurrieren, um den Sport für Rennfans auf der ganzen Welt aufzuwerten."

Für GM sei die Formel 1 "eine globale Bühne", erklärt Reuss, "um die Ingenieurskunst und Technologieführerschaft von GM auf einem völlig neuen Niveau zu demonstrieren". Auch Dan Towriss, Mehrheitseigner von TWG Global, zu dem das Andretti-Projekt zählt, erklärt: "Wir freuen uns, mit General Motors zusammenzuarbeiten, um der Formel 1 eine dynamische Präsenz zu verleihen."

"Gemeinsam stellen wir ein Weltklasseteam zusammen, das amerikanische Innovation verkörpern und den Rennfans auf der ganzen Welt unvergessliche Momente bescheren wird", so Towriss, der am Wochenende bereits zu Verhandlungen mit der F1-Spitze in Las Vegas war: "Wir freuen uns über die Unterstützung der FIA und der FOM für unsere Bewerbung und die Anerkennung des Wertes, den wir in die Meisterschaft einbringen können."