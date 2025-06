FIA: Sainz senior verzichtet auf Kandidatur

Der zweimalige Rallye-Weltmeister Carlos Sainz senior verzichtet auf eine Kandidatur für das Amt des Präsidenten des Automobilweltverbandes FIA und hat damit den Weg für die Wiederwahl von Mohammed Ben Sulayem freigemacht. Das bestätigte der Vater des Formel-1-Piloten Carlos Sainz junior am Mittwoch in den Sozialen Medien. Bislang gibt es keinen offiziellen Gegner für den derzeitigen FIA-Chef Ben Sulayem bei der Wahl am 12. Dezember in Taschkent/Usbekistan.