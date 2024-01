Formel 1: AlphaTauri gibt neuen Namen bekannt

Anzeige

Aus AlphaTauri wird Visa Cash App RB: Das Schwesterteam der Formel-1-Seriensieger von Red Bull hat seine Umbenennung für die kommende Saison offiziell bestätigt. "Es ist fantastisch, die neue Identität zu enthüllen und neue Partner willkommen zu heißen, während wir in die nächste Phase der Formel-1-Geschichte des Teams eintreten", sagte Peter Bayer, Geschäftsführer des Rennstalls, in einer Mitteilung.

Das Team kam 2006 unter dem Namen Scuderia Toro Rosso in die Formel 1, unter anderem schob der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) dort seine Karriere an. Seit 2019 hieß der Rennstall Alpha Tauri, nun die etwas sperrige Umbenennung. Die Namensrechte wurden im Rahmen eines langfristigen Vertrages an den als Zahlungs- und Kreditkartendienstleister bekannten Großkonzern Visa verkauft. Das neue Auto-Design für die beiden Fahrer Daniel Ricciardo (Australien) und Yuki Tsunoda (Japan) soll am 8. Februar präsentiert werden.

Es ist die zweite Umbenennung innerhalb der Formel 1 vor der am 2. März in Bahrain beginnenden Saison. Aus Alfa Romeo wird in den nächsten beiden Jahren "Stake F1 Team Kick Sauber", ab der Saison 2026 wird der Rennstall dann vom deutschen Hersteller Audi übernommen.