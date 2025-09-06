Formel 1: Alpine verlängert mit Gasly bis 2028

Formel-1-Pilot Pierre Gasly bleibt Alpine bis 2028 erhalten. Die Vertragsverlängerung mit dem 29-Jährigen verkündete der französische Rennstall am 5. Jahrestag von Gaslys bisher einzigem Grand-Prix-Sieg in Monza. Gasly fährt seit 2023 für Alpine.

Er freue sich auf die "langfristige Zukunft" bei Alpine, sagte Gasly, der ambitionierte Ziele formulierte: "Ich möchte auch in den kommenden Jahren hier sein und unser gemeinsames Ziel erreichen: Rennen und Weltmeisterschaften gewinnen. Wir sitzen alle im selben Boot, und ich freue mich darauf, diese besondere Geschichte fortzuschreiben."

Gasly feierte 2017 beim Team Toro Rosso sein Formel-1-Debüt, insgesamt hat er 168 Grand Prix bestritten. 2020 in Monza gelang ihm sein einziger Sieg. Im Alpine-Auto hat er bisher zwei Podiumsplätze vorzuweisen - in dieser Saison wartet er aber noch auf ein Top-Ergebnis, Alpine ist derzeit Letzter der Team-WM.

In der kommenden Saison greift ein komplett neues Reglement, "wir sind für diese neue Ära gut vorbereitet", sagte Alpines Formel-1-Boss Flavio Briatore, der Gasly dabei eine Führungsrolle zuschreibt. Franco Colapinto, momentan der zweite Fahrer bei Alpine, dürfte dagegen keine Zukunft beim Team haben. Das lässt zumindest theoretisch die Tür offen für Mick Schumacher, der derzeit für Alpine in der Langstrecken-WM WEC antritt und noch auf ein Formel-1-Comeback hofft.