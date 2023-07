Verstappen baute auf dem Hungaroring seine souveräne Führung in der Gesamtwertung auf stolze 110 Punkte aus, zudem stellte der 25-Jährige mit seinem siebten Sieg in Serie eine Bestmarke von Michael Schumacher ein - der Rekordweltmeister war 2004 in sieben Rennen hintereinander nicht zu schlagen

Im vorletzten Rennen vor der Sommerpause geht es noch einmal heiß her: Die Formel 1 gastiert vom 21. bis 23 Juli an der Traditionsstrecke in Ungarn am Hungaroring. ran hat alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream gesammelt und fasst Zeiten und Ergebnisse zusammen.

Lewis Hamilton erlebt in Ungarn ein Rennen fast zum Vergessen, Weltmeister Max Verstappen zieht am Hungaroring derweil einsam seine Runden. ran zeigt die Gewinner und Verlierer des Ungarn-GP.

Verstappen führt nach zuletzt sechs Siegen in Serie die WM mit 99 Punkten Vorsprung an, ärgster "Verfolger" ist sein Teamkollege Perez. Mit seinen 255 Punkten würde Verstappen alleine die Teamwertung anführen.

Einen starken Eindruck vor den Toren Budapests hinterließ zudem McLaren-Fahrer Lando Norris. Der Brite wurde zwar nur Fünfter, fuhr seine beste Zeit aber mit den langsameren Medium-Reifen (+0,271). Zuletzt in Silverstone war Norris überraschend auf Platz zwei gelandet. Nico Hülkenberg landete in seinem Haas auf Platz vier (+0,266).

Formel-1-Dominator Max Verstappen (Niederlande) droht im Kampf um die Pole Position für den Großen Preis von Ungarn viel Konkurrenz. Der Red-Bull-Pilot fuhr in der Generalprobe für das Qualifying am Nachmittag nur die zweitschnellste Zeit - mit 0,250 Sekunden Rückstand auf Ungarn-Rekordsieger Lewis Hamilton im Mercedes (1:17,811 Minuten). Dritter wurde Verstappens Teamkollege Sergio Perez (+0,256/Mexiko).

Hülkenberg erwartet nichts Gutes für Haas durch den neuen Modus. "Mit dem harten Reifen in Q1 wird es für uns ziemlich schwierig werden, aber wir werden sehen, was wir tun können", sagte er: "Wir werden hart pushen und sehen, ob wir weiterkommen können."

Ungarn-GP in der Formel 1: Alle Informationen

Der Formel-1-Zirkus macht im Zuge der europäischen Rennen in Serie Halt in Ungarn. Die traditionsreiche Strecke Hungaroring nahe Budapest wird Austragungsort des elften Grand Prix der Saison 2023. Eigentlich sollte das Rennen das zwölfte der Saison werden, aufgrund des Hochwassers in Norditalien wurde der GP von Imola jedoch abgesagt.

Max Verstappen cruist derzeit in Richtung seines dritten Weltmeistertitels in Folge. Der Niederländer hat aktuell 99 Punkte Vorsprung in der Fahrerwertung. Heißt also, dass er selbst bei drei Ausfällen in Folge noch immer unangefochten Erster wäre.

ran hat alle Informationen zu den Sessions, den Übertragungen und mehr.