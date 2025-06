Formel 1: Antonelli für Kollision mit Verstappen bestraft

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli ist für den Großen Preis von Großbritannien mit einer Startplatzstrafe belegt worden. Wie die Rennkommissare der FIA nach dem Grand Prix in Österreich am Sonntag mitteilten, muss der Italiener am kommenden Wochenende in Silverstone drei Plätze weiter hinten starten. Grund dafür ist seine Kollision mit Formel-1-Weltmeister Max Verstappen in Spielberg, die für den Niederländer wohl weitreichende Folgen im WM-Kampf hat.