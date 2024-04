Formel 1: Auch 2025 wieder 24 Rennen

Anzeige

Obwohl die Formel-1-Saison gerade erst begonnen hat, steht bereits der Kalender für das nächste Jahr fest: Ungewöhnlich früh hat die Königsklasse die Pläne für die Saison 2025 vorgestellt. Demnach bestreiten Weltmeister Max Verstappen und Co. zum 75. Geburtstag der Serie erneut 24 Rennen. Ein Großer Preis von Deutschland steht wie erwartet nicht auf dem Programm, es wird auf denselben Strecken wie in diesem Jahr gefahren.

Erstmals seit der Saison 2019 richtet Australien wieder den Auftakt aus, am 16. März 2025 geht es im Albert Park los. Zuletzt hatte das erste Rennen stets in Bahrain stattgefunden. Das Finale steigt am 7. Dezember 2025 wie gewohnt in Abu Dhabi. Details zur Anzahl der Sprintrennen sowie zum Termin der Testfahrten vor Saisonbeginn hat die Formel 1 bisher nicht veröffentlicht.

Das bisher letzte Formel-1-Rennen in Deutschland war der Eifel-Grand-Prix auf dem Nürburgring im Jahr 2020, das Rennen wurde während der Coronavirus-Pandemie kurzfristig als Ersatz angesetzt. Der bis dato letzte Grand Prix von Deutschland hatte bereits 2019 auf dem Hockenheimring stattgefunden.

"2025 wird ein besonderes Jahr sein, da wir das 75-jährige Bestehen der Formel-1-WM feiern, und es ist dieses Erbe und diese Erfahrung, die es uns ermöglichen, einen so starken Kalender zu liefern", sagte Stefano Domenicali, Chef der Rennserie. Man werde wieder "24 unglaubliche Austragungsorte auf der ganzen Welt besuchen" und er freue sich auf "ein weiteres fantastisches Jahr für die Formel 1". - Der Formel-1-Kalender für 2025 im Überblick:

16. März Australien

23. März China

06. April Japan

13. April Bahrain

20. April Saudi-Arabien

4. Mai USA/Miami

18. Mai Italien/Imola

25. Mai Monaco

1. Juni Spanien

15. Juni Kanada

29. Juni Österreich

6. Juli Großbritannien

27. Juli Belgien

3. August Ungarn

31. August Niederlande

7. September Italien/Monza

21. September Aserbaidschan

5. Oktober Singapur

19. Oktober USA/Austin

26. Oktober Mexiko

9. November Brasilien

22. November USA/Las Vegas

30. November Katar

7. Dezember Abu Dhabi