Formel 1: Bearman ersetzt Magnussen in Brasilien komplett

Motorsport-Talent Oliver Bearman kommt beim Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo zu seinem dritten Grand-Prix-Einsatz. Der 19-Jährige absolvierte bereits das erste freie Training sowie Sprint-Qualifying für Haas. Am Freitagabend gab der US-amerikanische Rennstall auf X bekannt, dass der Brite am gesamten Rennwochenende an der Seite von Nico Hülkenberg an den Start gehen wird. Grund dafür ist eine Erkrankung von Stammfahrer Kevin Magnussen. "Wir wünschen Kevin eine vollständige und baldige Genesung", schrieb Haas.