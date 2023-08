Verlierer: Formel-1-Fans

Wer auf Spannung an der Spitze hofft, der ist aktuell in der Königsklasse wirklich gänzlich falsch. Zwar ging Max Verstappen nur von Position sechs aus in das Rennen, die Führung hatte er aber in kürzester Zeit erobert – und schnell ausgebaut. Mehr als 22 Sekunden hatte er am Ende Vorsprung. Die Frage nach dem F1-Weltmeister stellt sich in Anbetracht des achten Sieges in Folge nicht mehr. Abwechslung sieht anders aus. © Imago