Der Traditionsrennstall Ferrari fährt einmal mehr seinen historisch hohen Erwartungen hinterher. Lewis Hamilton und Charles Leclerc liegen in der Meisterschaftswertung weit zurück.

Ferrari hat weiter Probleme sich wieder in der Spitze der Formel 1 zu etablieren. Auch die Übernahme von Teamchef Fred Vasseur hat sich nicht als optimale Lösung herausgestellt.

Jetzt wird dem italienischen Rennstall Kontakt mit dem ehemaligen Teamchef von Red Bull, Christian Horner, nachgesagt. Das berichtet die "Daily Mail." Eine Rückkehr in die Formel 1 sei eine große Hoffnung des Briten.

Daher soll Horner nicht nur mit den Italienern sprechen. Aston Martins Motorsportchef Andy Cowell sagte, dass Horner aktuell "so ziemlich mit jedem Teambesitzer" in Kontakt stehe.