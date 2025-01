Formel 1: Colapinto wird Ersatzfahrer bei Alpine

Der argentinische Rennfahrer Franco Colapinto setzt seine Karriere bei Alpine fort und übernimmt bei dem Formel-1-Rennstall ab sofort die Rolle des Test- und Ersatzpiloten. Dies teilte das Team am Donnerstag mit. Der 21-Jährige, der in der vergangenen Saison bei Williams den glücklosen Logan Sargeant ersetzt und in neun Rennen sein Potenzial angedeutet hatte, habe bei Alpine einen Vertrag "über mehrere Jahre" unterzeichnet.