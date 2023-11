Formel 1: Erster Start misslingt - Leclerc schon raus

Anzeige

Der erste Startversuch der Formel 1 beim Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo ist misslungen. Nach einem Crash zwischen Alexander Albon im Williams und Kevin Magnussen im Haas, an dem auch Nico Hülkenberg im zweiten Haas beteiligt war, führte das Safety Car das Feld in die Boxengasse. Dort wurde der zweite Startversuch vorbereitet.

Charles Leclerc, Zweiter im Qualifying, hatte da schon nichts mehr mit dem Geschehen zu tun. Bereits in der Aufwärmrunde versagte die Hydraulik an seinem Ferrari den Dienst, Leclerc konnte nicht mehr lenken und landete in der Bande. "Warum hab ich bloß immer so ein Pech?", sagte der Monegasse.