Formel 1 heute live: Grand Prix von Mexiko im Free-TV, Stream & Ticker

In der Formel 1 steht der Große Preis von Mexiko an. ran zeigt, wann Trainings, Qualifying und Rennen stattfinden und wer live im Free-TV und Stream überträgt.

Für die Formel 1 geht es ab dem 25. Oktober 2024 beim Großen Preis von Mexiko in der Hauptstadt Mexiko City um wichtige Punkte im Kampf um den WM-Titel.

Zuletzt in den USA triumphierte Ferrari durch Charles Leclerc, der in der Fahrerwertung nun als Dritter mit 275 Punkten näher an den Führenden und Titelverteidiger Max Verstappen (354 Punkte) heranrückt.

Der Niederländer wiederum wartet seit Juni auf einen Sieg in der Formel 1, damals triumphierte er beim Spanien-Grand-Prix.

Mit Mexiko hat Verstappen durchaus sehr positive Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, immerhin ist er dort mit fünf Siegen auch Rekordhalter.

Im Jahr 2023 siegte der Red-Bull-Pilot in Mexiko City auf dem Weg zum späteren WM-Titel vor Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari).