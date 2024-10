Formel 1 heute live: Grand Prix von Aserbaidschan im Free-TV, Stream & Ticker

In der Formel 1 steht der Große Preis von Aserbaidschan in Baku an. ran zeigt, wann Trainings, Qualifying und Rennen stattfinden und wer live im Free-TV und Stream überträgt.

So seht ihr das F1-Rennen in Baku heute live

Enttäuschung hingegen bei Lando Norris: Während sein Teamkollege Oscar Piastri mit einem beeindruckenden zweiten Platz zeigte, was für McLaren möglich war, lief es für Lando Norris in Q1 alles andere als rund. Zunächst gelang ihm keine saubere Runde, und als er in den entscheidenden Momenten noch einmal angreifen wollte, verhinderten gelbe Flaggen eine Verbesserung – so schied er als 17. aus. Das ist ein herber Rückschlag im WM-Kampf. Auch Max Verstappen erwischte keinen perfekten Tag und startet nur von Platz sechs.

Für die Formel 1 geht es ab dem 13. September 2024 beim Großen Preis von Aserbaidschan in der Hauptstadt Baku um wichtige Punkte im Kampf um den WM-Titel.

Zuletzt in Monza triumphierte Ferrari beim Heimrennen durch Charles Leclerc, der in der Fahrerwertung nun als Dritter immer näher an Titelverteidiger Max Verstappen heranrückt.

Und in Baku knüpfte Leclerc nahtlos an diese Form an, im Qualifying fuhr der Monegasse souverän zur Pole-Position. Ein Desaster im Qualifying erlebte hingegen WM-Kandidat Lando Norris, der bereits in Q1 ausschied.

Durch den Patzer des Briten konnte sogar Verstappen mit seinem sechsten Platz halbwegs leben, doch auch in Aserbaidschan fährt Red Bull der Musik hinterher. Wie wird das Kräfteverhältnis im Rennen aussehen?

Während Norris versuchen wird, am Sonntag Plätze gutzumachen, schickt sich Leclerc an, seinen zweiten Sieg in Folge einzufahren.