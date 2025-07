Formel 1: Horner glaubt an Verstappen-Verbleib bei Red Bull

Red-Bull-Teamchef Christian Horner glaubt ungeachtet der zunehmenden Wechselgerüchte um Max Verstappen an einen Verbleib des viermaligen Formel-1-Weltmeisters. "Max hat einen Vertrag bis 2028. Er hat ganz klar gesagt, dass er seine Karriere in einem Red Bull beenden möchte. Ich denke, das ist etwas ganz Besonderes und Einzigartiges für ihn", sagte Horner nach dem ersten freien Training zum Großen Preis von Großbritannien in Silverstone am Freitag.

Es werde immer Spekulationen und Gerüchte geben, er denke jedoch, "dass wir alle ziemlich zufrieden sind mit dem, wie die Situation ist. Intern wissen wir, wo wir stehen." Verstappen sei seit Beginn seiner Karriere bei Red Bull, habe alle seine Erfolge mit Red Bull erzielt: "Er ist ein wichtiger Teil unseres Teams und hat großes Vertrauen in das Team und die Menschen um ihn herum."

Die Spekulationen um Verstappens möglichen Wechsel zu Mercedes halten sich hartnäckig. So hatte Sky Sport Italia erst am Mittwoch berichtet, der frühere Dominator habe sich bereit erklärt, im Silberpfeil zu fahren. Der Niederländer hatte die Gerüchte am Donnerstag nicht weiter befeuert. "Ich bin glücklich, wo ich bin", sagte Verstappen vor dem zwölften Saisonrennen am Sonntag (16.00 Uhr/Sky). Er wolle "nicht noch mehr Schlagzeilen. Es wäre ideal, meine Karriere bei Red Bull zu beenden."

Verstappen ist in der Fahrer-WM bereits zurückgefallen, sein Rückstand auf Spitzenreiter Oscar Piastri (McLaren) - den Horner scherzhaft als potenziellen Verstappen-Nachfolger bei Red Bull nannte - beträgt 61 Punkte. "Es absolut seine Absicht, 2026 für uns zu fahren. Es ist unvermeidlich, dass Max für jedes andere Team in der Boxengasse von großem Interesse ist", sagte Horner: "Wir konzentrieren uns auf die Bereiche, in denen wir uns verbessern müssen."