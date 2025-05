Formel 1: Horner schwärmt vom Stammbaum des Weltmeister-Babys

Sieben WM-Titel in einem Stammbaum: Red-Bull-Teamchef Christian Horner ist angesichts der Motorsport-DNA des Babys von Formel-1-Champion Max Verstappen und Weltmeistertochter Kelly Piquet ins Schwärmen geraten. "Ich denke an die Gene dieses Kindes: Verstappen und Piquet - wäre es ein Rennpferd, wäre es ein Vermögen wert", scherzte der Boss des Niederländers bei der Teamchef-Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Miami (Sonntag, 22.00 Uhr MESZ/Sky).

Ganz ohne Augenzwinkern äußerte der Brite, selbst Vater von drei Kindern, seine Überzeugung, dass Verstappen (27) ein großartiger Vater sein wird: "Er kennt das Familienleben schon, aber er ist natürlich sehr stolz. Er wird ein sehr präsenter Vater sein. Er wird sich auch mitten in der Nacht einbringen."

Verstappen, Weltmeister der vergangenen vier Jahre, und Kelly Piquet, deren Vater Nelson in den 1980er-Jahren zu drei Titeln gerast war, hatten am Freitagmittag die Geburt von Töchterchen Lily bekannt gegeben. Piquet, ein brasilianisches Model, hat bereits eine fünfjährige Tochter aus einer früheren Beziehung mit dem einstigen Formel-1-Fahrer Daniil Kwjat, für die Verstappen wie ein Vater ist. "Ich bin schon so etwas wie ein Bonus-Papa. Ich habe sie aufwachsen sehen, seit sie ein Jahr alt war", sagte Verstappen am Freitag in einem Interview mit ESPN.